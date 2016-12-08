بالفيديو .. طفلة جزائرية تستيقظ أثناء مناقشة الأطباء إيقاف أجهزة الدعم عنها

استيقظت طفلة جزائرية تبلغ من العمر عاماً واحداً من الغيبوبة، في الوقت الذي كان الأطباء يناقشون رفع أجهزة الدعم عنها، بعد أن فقدوا الأمل بشفائها.

وكانت الطفلة مروة قد دخلت إلى المستشفى في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي تعاني من اضطرابات عصبية حادة ، وأراد الأطباء فصل أجهزة دعم الحياة عنها، وسط اعتراضات شديدة من والديها.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، سارع والدا مروة إلى إطلاق حملة على فيس بوك، بهدف جميع الأموال اللازمة لإيقاف هذا القرار، وجمعوا أكثر من 70 ألف توقيع عبر الموقع، مما دفع المحكمة إلى إصدار قرار لصالح تمديد الرعاية لمدة شهرين آخرين بحسب موقع ياهو.

إلا أن الأطباء لم يكونوا راضين عن هذا القرار، وأكدوا أن الطفلة لن تكون قادرة على المشي أو تناول الطعام أو التنفس بشكل مستقل ، لكن المعجزة حدثت بعد 10 أيام من قرار المحكمة، عندما استيقظت مروة من غيبوبتها، وتمكنت من التغلب على مرضها وتفنيد مزاعم الأطباء الذين كانوا يشعرون بالتشاؤم تجاه حالتها.

شام تايمز

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