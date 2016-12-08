بريطاني يكتشف من خلال فيس بوك أن زوجته متزوجة برجل آخر !

أصيب رجل بريطاني بصدمة كبيرة حين اكتشف من خلال صور منشورة على #فيس_بوك أن زوجته تزوجت برجل آخر وأقامت حفل زفاف، على ما نشرت صحيفة ديلي تلغراف.

وكانت الزوجة البالغة من العمر 35 عاماً واسمها ليزا حاولت أن تقنع زوجها إليوت بعد إطلاعه على الصور أنها لم تكن العروس، وإنما كانت ضيفة الشرف في حفل زفاف صديقتها، لكن الزوج البالغ 38 عاماً قصد البلدية للتثبت من سجلاتها.

وتبيّن له أنها تزوجت بالفعل من رجل آخر في يوليو (تموز) الماضي، وهو أمر مخالف للقانون. وقد رفع الزوج دعوى قضائية على زوجته، بحسب المحامي الذي وصف شعور موكله عند معرفة الحقيقة “كمن سقطت السماء على رأسه”.

وأصدر قاضي محكمة كارديف (جنوب غرب انكلترا) حكما على الزوجة بالعمل 150 ساعة في الخدمة العامة، وندد “بأنانيتها وخيانتها”.

( AFP )

شام تايمز

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