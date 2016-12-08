ريال مدريد يشرب من كأس الوقت القاتل أمام بوروسيا دورتموند

حسم بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة بتعادله مع مضيفه حامل اللقب ريال مدريد الاسباني (2-2)، مساء اليوم الأربعاء على استاد “سنتياجو برنابيو” معقل النادي الملكي في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفي النادي الملكي في الدقيقتين (28 و53)، ورفع بنزيمة رصيده الى (4 اهداف) في الشامبيونز ليج هذا الموسم، وال50 للاعب الفرنسي في مسيرته بالبطولة، ليصبح خامس اكثر من سجل في دوري الأبطال بالتساوي مع مواطنه تييري هنري (50 هدف)، ويحطم رقم الاسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو (49 هدف).

في المقابل سجل الجابوني بيير ايمريك اوباميانج هدف الضيوف الأول بعد جملة تكتيكة رائعة لدورتموند وتمريرة سحرية من شميلزر ليرفع أوباميانج رصيده الى (4 اهداف) هذا الموسم ويسجل الهدف رقم 19 في اخر 17 مباراة لعبها في جميع المسابقات.

وتمكن اوباميانج من صناعة الهدف الثاني لدورتموند، مستغلا خطأ مارسيلو، لزميله البديل الالماني رويس الذي تابعها بقدمه في شباك ريال مدريد في الدقيقة (88).

وحافظ الفريق الألماني على الصدارة بعدما رفع رصيده الى (14 نقطة) في المقابل أكتفى ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد (12 نقطة) بعدما فشل في الفوز على دورتموند ليسقط في فخ التعادل ويكرر نفس نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين (2-2).

لعب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بطريقة (4-3-3) معتمدا على تشكيلة مكونة من : كيلور نافاس، كارفخال، سرجيو راموس، فاران، مارسيلو، مودريتش، كاسيميرو، لوكاس فاسكيز، خاميس رودريجيز، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة.

في المقابل لعب الألماني توماس توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند، بطريقة (4-3-2-1) معتمدا على تشكيلة مكونة من: فايدنفيلر، بيسيزك، ماركا بارترا، سوكراتيس، شميلزر، بوليسيتش، ويجل، كاسترو، عثمان ديمبلي، أوباميانج، أندريه شورله.

جاءت بداية اللقاء قوية من الفريقين وخصوصا من الفريق الالماني الضيف الذي هدد مرمى أصحاب الارض عبر تسديدة قوية لاندريه شورله مرت فوق العارضة (4)، ورد بنزيمة بتسديدة تصدى لها فايدنفيلر، حارس دورتموند، في الدقيقة (10).

استحوذ ريال مدريد على الكرة بعد مرور 10 دقائق من اللقاء ومرت تسديدة فاسكيز بجوار القائم ، قبل أن يتصدى حارس دورتموند فايدنفيلر لتسديدتي رودريجيز في الدقيقتين (17 و20) لينقذ هدفين محققين.

وترجم كريم بنزيمة أفضلية أصحاب الأرض بهدف التقدم بعد متابعته لعرضية كارفخال بقدمه في شباك فايدنفيلر في الدقيقة (28).

وكاد الامريكي كريستيان بوليسيتش أن يدرك التعادل للضيوف من تسديدة قوية تصدى لها كيلور نافاس بثبات في الدقيقة (38)، قبل ان يتمكن نافاس من التصدى لتسديدة اخرى من شورله (39)، تبعه شميلزر بمحاولة اخرى ضلت طريقها نحو المرمى (40).

في المقابل أهدر كريستيانو رونالدو فرصة اضافة الهدف الثاني لريال مدريد بعدما مرت عرضية بنزيمة الخطيرة دون متابعة من صاروخ ماديرا لتمر الكرة بجوار القائم (42)، بعدها مرت تسديدة قوية لمارسيلو فوق العارضة (45+1)، ورد جونزالو كاسترو بتسديدة كانت في متناول نافاس لينتهي بعدها الشوط الاول بتقدم اصحاب الارض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، هدد كاسترو مرمى ريال مدريد بمحاولة تصدى لها نافاس وخط دفاعه في الدقيقة (49)، ورد كريم بنزيمة بتسديدة أنقذها فايدنفيلر ،حارس دورتموند، ببراعة (53).

ونجح كريم بنزيمة في اضافة الهدف الثاني لفريقه وله شخصيا برأسية متقنة وقوية سكنت شباك فايدنفيلر، حارس دورتموند، بعد تمريرة عرضية رائعة من زميله رودريجيز في الدقيقة (53) ليرفع بنزيمة رصيده الى (50 هدف) في مسيرته بالشامبيونز ليج.

وحاول الضيوف تقليص الفارق من أجل العودة للمباراة وحقق الجابوني بيير ايمريك اوباميانيج ما ارادوا بعدما نجح في تسجيل الهدف الاول لدورتموند من متابعه بقدمه لتمريرة زميله الالماني مارسيل شميلزر بعد جملة تكتيكية رائعة في الدقيقة (59)، وبعدها مرت تسديدة اوباميانج بجوار القائم (60).

اجرى مدرب دورتموند تبديلين دفعة واحدة من اجل ادراك هدف التعادل حيث اشرك الألماني ماركو رويس والتركي إمري مور على حساب الالماني شوراله والامريكي بوليسيتش (61)، في المقابل دفع زيدان بالبديل الالماني توني كروس على حساب الكرواتي لوكا مودريتش (63).

وتصدى فايدنفيلر ،حارس دورتموند، لتسديدة كريستيانو رونالدو منقذا هدف محقق في الدقيقة (68)، تبعه بنزيمة بتسديدة مرت بجوار القائم (69)، تبعه رونالدو بمحاولة اخرى مرت فوق العارضة (72).

وتصدى نافاس لتسديدة البديل رويس في الدقيقة (73)، تبعه دي سيلفا بتسديدة فوق العارضة بينما حرم قائم مرمى دورتموند لتسديدة اخرى من رونالدو في الدقيقة (78).

دفع مدرب دورتموند بالبديل سباستيان رود على حساب كاسترو (81)، في المقابل دفع زيدان بالبديل الفارو موراتا على حساب بنزيمة (85).

واستغل اوباميانج خطأ مارسيلو وانطلق بالكرة من الجانب الايمن قبل ان يمررها على طبق من ذهب لزميله رويس الذي تابعها بقدمه في شباك نافاس في الدقيقة (88) مدركا هدف التعادل القاتل للضيوف.

ولم تشهد الدقائق المتبقية اي تغيير في النتيجة باستثناء تسديدة رونالدو ومحاولة طالب فيها ريال مدريد بضربة جزاء الا ان الحكم البولندي سيمون مارسينياك طالب باستئناف اللعب لتنتهي المباراة بالتعادل (2-2).

كووورة

شام تايمز

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