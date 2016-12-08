ليستر سيتي يُهين الإنجليز في أوروبا

حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي، أرقامًا سلبية في المباراة التي انتهت بسقوطه بخماسية نظيفة أمام بورتو البرتغالي بملعب “دارجاو” في ختام منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأشار موقع “أوبتا” المتخصص في إحصائيات كرة القدم، إلى أن خسارة حامل لقب “البريميير ليج” الموسم الماضي، هي أكبر هزيمة لفريق إنجليزي في المسابقات الأوروبية المختلفة، سواء دوري الأبطال أو كأس الاتحاد الأوروبي.

وأفسد ليستر سيتي ومديره الفني الإيطالي كلاوديو رانييري بهذه الخسارة الثقيلة، السجل القوي الذي حققه الثعالب بالحفاظ على نظافة شباكهم في 5 مباريات متتالية بالمجموعة التي ضمت أيضًا إف سي كوبنهاجن الدنماركي، وكلوب بروج البلجيكي.

كما لم يهنأ بين هامر حارس مرمى ليستر سيتي بظهوره الأول هذا الموسم، حيث بات أول حارس مرمى إنجليزي يسكن مرماه 5 أهداف في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا.

كما سقط ليستر سيتي بفارق 5 أهداف، لأول مرة منذ هزيمته أمام بورتسموث بنتيجة 1-6 بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي “الشامبيونشيب” عام 2010 تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا.

كووورة

شام تايمز

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