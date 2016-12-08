ركلة جزاء مثيرة بالدوري المصري تشغل صحف العالم

تسببت ركلة الجزاء المثيرة التي احتسبها الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لصالح النادي الأهلي المصري، في مواجهة مصر المقاصة، والتي انتهت بفوز الأحمر 1-0، في الدوري المحلي، في إثارة ضجة واسعة.

وأصبحت ركلة الجزاء التي احتسبت بداعي لمسة يد ضد محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة، في جدل واسع بين أندية الدوري المصري، خاصة بعد إعلان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انسحاب فريقه وعدم استكمال المسابقة المحلية، بسبب المجاملة التحكيمية لغريمه التقليدي الأهلي، بجانب تهديد الإسماعيلي بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي ضد فريقه بخلاف فريق الشرقية.

وطالب الزمالك بإقالة رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام، بجانب إيقاف إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، والتحقيق مع أحمد الشيخ لاعب المقاصة بداعي تعمده إهدار ركلة جزاء ضد فريقه السابق الأهلي، لكن اتحاد الكرة رفض هذه المطالب، في انتظار عقد جلسة ودية مع رؤساء الأندية لحل المشكلة.

في الوقت نفسه، أثارت ركلة الجزاء، تساؤلات الصحف العالمية حول مدى صحتها، بل أن صحيفة “آس” الإسبانية نشرت مقطع فيديو للعبة، وتساءلت هل هذه أسوأ ضربة جزاء في التاريخ؟

وسخرت صحيفة “ميرور” البريطانية في تقرير لها عن هذه اللعبة من قرار الحكم، مؤكدة أنه قرار لا يصدق وأصاب الجميع بالدهشة.

وأكدت الصحيفة أن ضربة الجزاء المحتسبة للأهلي تركت ردود فعل غاضبة في الدوري المصري.

وتطرق موقع “كالتشيو ويب” الإيطالي إلى انسحاب نادي الزمالك من مسابقة الدوري المصري بسبب قرار ضربة الجزاء المثيرة للجدل لغريمه الأهلي.

وتناقلت العديد من المواقع العالمية، مقطع فيديو لضربة الجزاء للحديث عن كون اللعبة مثيرة للجدل.





شام تايمز

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