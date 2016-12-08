الهواتف المحمولة في السعودية تفوق عدد السكان بـ 12 مليونا

تراجع عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في السعودية بنسبة 9٪ إلى 49 مليون اشتراك، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ54 مليون مشترك في الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك يفوق عدد اشتراكات الهواتف المحمولة في المملكة عدد السكان البالغ 37 مليون وفق الاحصاء، بنحو 12 مليوناً.

ووصل عدد مستخدمي الانترنت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 24 مليون. وتعمل في 3 شركات اتصالات متنقلة: الاتصالات السعودية، وموبايلي، وزين، فيما تحتكر شركة الاتصالات السعودية تقديم خدمات الاتصالات الثابتة في البلاد، بحسب وكالة الأناضول.

وجاء تراجع عدد المشتركين في اشتراكات الهواتف المحمولة، بالتزامن مع تطبيق الحكومة نظام توثيق البصمة للمستخدمين، بدءاً من 21 كانون الثاني/يناير الماضي، بناءً على طلب من وزارة الداخلية،

بهدف توفير الحماية للعملاء ومنع استخدام شرائح الجوال لأغراض مشبوهة تمس الأمن وتوقعت هيئة الاتصالات في البلاد حينها، انخفاض عدد الاشتراكات في الفترة المقبلة وذلك نتيجة لتطبيق نظام ربط أرقام الهواتف المحمولة وشرائح البيانات بالبصمة الشخصية.

شام تايمز

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