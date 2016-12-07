ليدي غاغا: مرضي النفسي وراء تغير شكلي

اعلنت نجمة البوب ليدي غاغا أنها تعاني من إضطراب ما بعد الصدمة، وذلك بعد تعرضها للإغتصاب وهي في عمر التاسعة عشرة من عمرها، مشيرة الى ان هذا السبب وراء تغيير شكلها .

وتداولت وسائل اعلام ان غاغا اكدت خلال إستضافتها ببرنامج Today show، أنها “لم تصرح بذلك من قبل، ولم تخبر أحداً عن مرضها”، لافتة إلى أن “الأطباء نجحوا في إنقاذ حياتها، إلا أن الألم ظل حبيساً داخلها ويؤثر على حالتها النفسية”.

وأضافت “لكن اللطف الذي أظهره لي الأطباء، كذلك عائلتي وأصدقائي، هو الذي أنقذ حياتي فعلاً. كنت أبحث عن طرق لعلاج نفسي ووجدت أن هذا اللطف هو أفضل وسيلة لذلك”.

واوضحت غاغا إن “مرضها النفسي أو إضطراب ما بعد الصدمة هو السبب وراء تغير شكلها وملامحها، عن مظهرها، في بداياتها قبل 10 أعوام”.

تعرف ليدي غاغا بأسلوبها الخارج عن المألوف والمثير للجدل, ويظهر في أغانيها المصورة اهتمامها الزائد بالأزياء.

واحتلت غاغا, التي بدأت حياتها الفنية في 2006, المرتبة 73 ضمن فئة أفضل الفنانين للعقد 2000-2010، حسب تصنيف مجلة بيلبورد,

شام تايمز

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