بيان شديد اللهجة لـ6 دول غربية توجه فيه دعوة “خجولة ومتأخرة” لوقف إطلاق النار بحلب .. هولاند يتهم روسيا بعرقلة مساعي الأمم المتحدة

في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات إيران قضم المزيد من المناطق المحررة في حلب، واحتلالها أكثر من نصف الأحياء الشرقية المحاصرة، أصدرت 6 دول غربية دعوة “خجولة ومتأخرة” لوقف إطلاق النار بسبب “الكارثة الإنسانية الجارية في حلب “،

بينما أكدت فرنسا أن العرقلة المنهجية التي تمارسها روسيا تتماشى مع منطق التدمير الذي يتبعه نظام بشار الأسد.

بيان شديد اللهجة لـ6 دول غربية

وطالبت أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا و إيطاليا وكندا، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالعمل على معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب في سوريا.

وأكد رؤساء دول وحكومات الدول الست في بيان شديد اللهجة بشكل غير مسبوق الأربعاء، في برلين أنه “يجب ألا يعفي أي من الجناة من العقوبة”.

وجاء في البيان أن “الأولوية الملحة القصوى هي لوقف اطلاق نار فوري يسمح للأمم المتحدة بتسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان حلب الشرقية ومساعدة الذين فروا منها، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف النداء “ندين أعمال النظام السوري وحلفائه الأجانب، لا سيما روسيا، لعرقلتهم المساعدة الانسانية، وندين بحزم هجمات النظام السوري التي دمرت المنشآت المدنية والطبية، وندين استخدام البراميل المتفجرة والاسلحة الكيميائية”.

ودعا الموقعون “كل الأطراف في سوريا إلى احترام القانون الدولي، بما فيه معاهدة جنيف”، وأعلنوا استعدادهم “للبحث في تدابير عقابية اضافية ضد الافراد والكيانات التي تعمل لصالح النظام السوري او باسمه”.

وأكدت الدول الست أن “وحده الحل السياسي يمكن أن يحمل السلام للشعب السوري”.

هولاند يتهم روسيا

من جانبه، اتهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند روسيا بعرقلة مساعي الأمم المتحدة حول سوريا بعد استخدامها مع بكين حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو إلى إعلان هدنة من سبعة أيام في مدينة حلب.

وقال هولاند “هذه العرقلة المنهجية التي تمارسها روسيا تتماشى مع منطق التدمير الذي يتبعه نظام بشار الأسد والذي يمس بالسكان المدنيين العزل”.

أبو الغيط: خلاف القوى الكبرى بشأن سوريا يعقد الأزمة

بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الخلاف بين القوى الكبرى بشأن النزاع السوري يُسهم في تعقيده، مطالبًا المجتمع الدولي بـ”التحلي بروح المسؤولية إزاء معاناة السكان المحاصرين في حلب وغيرها من المدن والبلدات السورية”.

“أبو الغيط” وفي بيان له اليوم الأربعاء، أكد أن “استخدام كل من روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) للحيلولة دون استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بالتوصل لهدنة إنسانية في مدينة حلب يُفاقم من معاناة السُكان، وسيكون له تبعات وخيمة على مُجريات الأزمة السورية، خاصة وأن هذا يُعد سادس قرار أممي تُعطله موسكو في هذا الخصوص”.

موسكو تتحدث عن اتفاق روسي أمريكي في حلب

إلى ذلك، يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت لاحق الأربعاء، بنظيره الأمريكي جون كيري في مدينة هامبورغ الألمانية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

والثلاثاء، أعرب كيري عن أمله في إقناع الفصائل المتحاربة في سوريا وداعميهم للعودة إلى طاولة المفاوضات قبل أن يتم تدمير مدينة حلب المحاصرة.

كما أعلن لافروف، في وقت سابق أمس، عن فشل مبادرة نظيره الأمريكي حول تسوية الأزمة في حلب، بعد سحب الجانب الأمريكي اقتراحاته بهذا الشأن.

وكان من المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعاً في جنيف، هذا الأسبوع، بهدف تحديد جدول زمني لإخلاء مدينة حلب من المسلحين، لكن تم إلغاؤه بسبب سحب واشنطن اقتراحات كيري.

في هذه الأثناء، قال الكرملين، اليوم، إن اتفاقاً أميركياً روسياً محتملاً للسماح لمسلحي المعارضة السورية بالخروج من حلب سالمين ما زال مطروحاً، “لكن لن تُجرى محادثات بين البلدين الآن”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، إن “الخبراء الروس والأميركيين ما زالوا على تواصل بشأن سورية، لكن لست على علم بالتخطيط لأي محادثات على مستوى أعلى”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

شام تايمز

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