صحيفة “حرييت”.. طائرة إيرانية من دون طيار قتلت الجنود الأتراك

بعد أقل من أسبوعين على مقتل الجنود الأتراك قرب مدينة الباب، ونفي كل من روسيا ونظام الأسد للاستهداف، أكد مسؤول كبير في الجيش التركي، أن الطائرة التي استهدفت القوات التركية شرقي مدينة حلب في 24 تشرين الثاني الماضي وقتلت 4 منهم، هي طائرة إيرانية الصنع.

وبحسب صحيفة “حرييت” التركية، قال مسؤول كبير في الجيش التركي إن طائرة بدون طيار من صنع إيراني جرى استخدامها في هجوم على جنود أتراك بشمال سوريا، وأوضح المسؤول للصحيفة، أن السلطات التركية تأكدت من أن الطائرة كانت إيرانية الصنع، لكنها لم تحدد حتى الآن ما إذا كانت تلك الطائرة تابعة لحزب الله أو لواء القدس أو ميليشيات أخرى.

زيارة مفاجئة إلى طهران

المسؤول ذاته أكد للصحيفة بأن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ومدير وكالة الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان، اللذان قاما بزيارة مفاجئة إلى طهران في 26 تشرين الثاني، طرحا خلال نقاشاتهم موضوع التحقيقات في الغارة على الجنود الأتراك في سوريا، لكن وزير الخارجية التركي قال آنذاك بأن محادثاتهم مع المسؤولين الإيرانيين في طهران، تركزت على “مواضيع متعلقة بـ”داعش” ومحاربة الإرهاب، نافياً أن يكون موضوع الهجوم الجوي قد طرح خلال محادثاته، حيث قال في تصريحات لموقع “خبر ترك”: “لم تكن لزيارته إلى طهران أي علاقة بالطائرة.

وأضاف: إننا ذهبنا إلى هناك لإجراء الجولة الرابعة من المحادثات الرامية إلى إيجاد حلول سلمية لسوريا. وبحثنا كيف يمكننا التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإرسال مساعدات إنسانية، وناقشنا الخطوات الأولية التي يجب اتخاذها في حال إحلال الهدنة. لكن الحديث لم يدر حول الطائرة بدون طيار”.

كما نفت روسيا أن تكون الطائرة التي استهدفت الجنود الأتراك، شمالي سوريا، تابعة لها أو لجيش الأسد، كما نفى ذلك أيضاً التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وقتل جنود أتراك وجرح 10 آخرون في 24 تشرين الثاني الماضي، نتيجة غارة جوية شمالي سوريا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، وأضاف الجيش التركي في بيان له أن ضربة جوية يعتقد أن طائرات الأسد نفذتها، أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة 7 آخرين أحدهم في حالة خطيرة.

شام تايمز

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