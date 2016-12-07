عشاء اميركي .. وتسريب اخبار عن لسان مستشار ترامب!

كشف احد المدعوين الى العشاء التكريمي الذي اقامته القائمة بالاعمال في السفارة اللبنانية في واشنطن كارلا جزار على شرف مستشار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، وليد فارس ان روايات عدة واخبار مغلوطة نُسجت حول هذا العشاء.

ويروي هذا المدعو ” ماذا جرى في تلك الليلة، لافتاً الى ان هناك من عمد الى تسريب اخبار مغلوطة تشير في فحواها الى ان فارس غير متأكد من تعيينه في إدارة ترامب”.

ويتابع المدعو روايته قائلاً: “العشاء اريد منه تكريم شخصية لبنانية لمعت في الانتخابات الأميركية، وفي عدة محطات سابقة، واثناء الاحاديث المتبادلة وجه أحد الحاضرين سؤالا الى د.فارس عن المنصب الذي قد يشغله في الإدارة الجديدة، فأتى الرد حرفياً، سننظر الى الموقع الذي سيعرض علينا ثم نقرر”.

ويضيف:” فارس تحدث بشكل اكاديمي طوال الوقت، ولم يقل انه لا يعرف،” مؤكداً ان،” المعلومات التي نُشرت في موقع لبناني لا تمت الى الحقيقة بصلة”.

وعن مدى قرب فارس من ترامب، قال: “لا يمكن قياسه كما تجري الامور في لبنان، هنا الكفاءة والخبرة معيار النجاح وتبوؤ المراكز، لا الانتظار على الابواب لحصد وزارة من هنا او نيابة من هناك”.

شام تايمز

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