وزير الإعلام يلغي إجراءات المسابقة التي أعلنت عنها سانا واعادتها في وقت لاحق

أصدر وزير الاعلام المهندس محمد رامز ترجمان اليوم قرارا يقضي بإلغاء إجراءات المسابقة التي أعلنت عنها الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) في آب الماضي نظرا لانعدام النجاح بالامتحان التحريري في بعض الاختصاصات وتدني نسبة النجاح في بعضها الآخر ما ينفي الهدف المرجو من إجرائها وهو رفد الوكالة بالاختصاصات المطلوبة.

ونص القرار على أنه ستتم اعادة الاعلان عن المسابقة في وقت لاحق وذلك استنادا للأنظمة والقوانين النافذة في حين أشار القرار إلى أن المقبولين من المتقدمين الواردة أسماؤهم في قراري القبول لذوي الشهداء والعاديين الصادرين بتاريخ 7-11-2016 يحتفظون بحقهم في الاشتراك بالمسابقة مرة ثانية بموجب طلباتهم المسجلة سابقا لدى ديوان الوكالة دون الحاجة للتقدم بطلب اشتراك جديد.

شام تايمز

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