مقتل مستشار عسكري روسي برتبة عقيد في حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، عن مقتل مستشار عسكري روسي بقصف شنته المعارضة المسلحة على أحد الأحياء السكنية في حلب الغربية.

وقالت الوزارة في ، أن العقيد روسلان غاليتسكي كان يعمل ضمن فريق المستشارين العسكريين الروس هناك.

وتابعت الوزارة أن غاليتسكي، الذي أصيب بجروح خطيرة جراء القصف، نُقل إلى المستشفى، وتوفي بعد أيام متأثرا بجروحه.

وسبق لوزارة الدفاع أن أعلنت عن مقتل ممرضتين عسكريتين وإصابة طبيب أطفال بجروح خطيرة بقصف شنته المعارضة المسلحة على المستشفى الميداني الروسي المنشور في حي الفرقان بحلب الغربية.

وسبق لعسكريين روسيين أن قتلوا نتيجة الحرب في سوريا،حيث سقطت عدة طائرات روسية أدت لمقتل طاقمها، فيما أصيب عدد آخر بعدة حوادق وتحديداً في حلب.

وبدأت روسياحملة عسكرية في سوريا في ايلول 2015, دعما للنظام السوري, وسط اتهامات دولية باستهداف اماكن للمعاضة المعتدلة ومناطق مدنية, الامر الذي نفاه الروس, مشيرين الى الحملة تستهدف “ارهابيين”.

شام تايمز

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