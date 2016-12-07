مقتل جندي تركي بانفجار مفخخة بمدينة الباب شمال حلب

أعلن الجيش التركي، يوم الأربعاء، إن جندياً لقي مصرعه وأصيب 6 آخرين بانفجار مفخخة شمال سوريا، فيما استهدفت المقاتلات التركية 12 هدفاً لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وقتلت 23 منهم ضمن عملية “درع الفرات”.

وقال الجيش التركي في بيان ان “جنديا تركيا واحدا قتل وأصيب ستة بجروح أحدهم في حالة خطيرة في انفجار مركبة ملغومة في المنطقة صباح يوم الأربعاء”.

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق إن جنديين قتلا في الهجوم، واصيب جندي ثالث جندي ثالث في الهجوم الذي وقع قرب الباب التي تبعد 25 كلم عن الحدود التركية واصبحت هدفا لتدخل الجيش التركي المستمر منذ اكثر من ثلاثة اشهر في سوريا.

وفي سياق متصل، قال الجيش التركي إن مقاتلات تركية شنت ضربات جوية على 12 هدفا لتنظيم “داعش”، وقتلت 23 متشددا وفقا للتقديرات الأولية.

والاسبوع الفائت اعلنت قيادة الاركان التركية فقدان الاتصال مع عسكريين اثنين من صفوفها في شمال سوريا، تبنى تنظيم “داعش” خطفهما.

وسقط عدد من الجنود الاتراك, خلال بدء الجيش التركي عملياته في سوريا منذ اب الماضي, في هجمات ومعارك مع تنظيم “داعش”.

يشار الى أن القوات التركية بدأت في 24 آب الماضي عملية عسكرية على الحدود مع سوريا تحت اسم “درع الفرات” بهدف طرد مسلحي “داعش” من المناطق الحدودية مع سوريا وفرضت حصارا من جهة الغرب على مدينة الباب بريف حلب, الخاضعة لسيطرة التنظيم.

شام تايمز

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