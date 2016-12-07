تحسين مواصفات سيارة شام ..انتظروا سيارة «شام» أوتوماتيك خلال الستة أشهر القادمة

أكد معاون وزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات «شام» نضال فلوح أن هناك وعوداً حقيقية من شركة إيران خودرو لتحسين مواصفات سيارة شام وتأمين علبة السرعة الأوتوماتيك خلال الستة أشهر القادمة .

لافتا إلى أن الشركة تسعى باستمرار لتأمين حاجة المواطنين بأرخص الأسعار وأفضل المواصفات المطابقة للمقاييس في الأمان والقوة وبالتالي تصبح السيارة متكاملة المواصفات بأدائها وجماليتها ومواصفاتها الفنية.

مشيراً إلى أن الشركة تسعى باستمرار لتأمين حاجة المواطنين بأرخص الأسعار وأفضل المواصفات المطابقة للمقاييس في الأمان والقوة والمتطلبات الفنية الأخرى.

وأشار فلوح في تصريح إلى أنه تم إنتاج سيارات جديدة باسم شمرا وبالميرا وتحتوي على جميع الميزات الفنية التي تعطي السيارة كل المواصفات المطلوبة للمواطن ولأي إنسان باستثناء علبة السرعة الأوتوماتيك التي تعهد الجانب الإيراني بتأمينها قريباً.

مؤكداً أن هدفنا من البداية أن يكون لدينا نوعان من السيارات الصغيرة والكبيرة من حيث القوة التي تحمل جميع المواصفات والنوع الأصغر الذي هو 10600 سي سي مواصفاته جديدة لكنه أصغر كحجم سيارة.

ولفت فلوح إلى أن الشركة على اتصالات مع عدة شركات للوصول إلى اتفاق لإنتاج نموذج جديد ثالث للسيارات هو شبيه أو مطور لسيارة شام بقوة أكبر وبسعر أقل من 7 ملايين وهي سيارة جيدة وهدفنا الأساسي كشركة سيامكو حالياً هو إمكانية تحويل سيارة شام إلى الأوتوماتيك كونها الأكثر رغبة بالأسواق وخاصة أنها باكورة عمل الشركة وبذلك تكون قد أصبحت كاملة المواصفات وبأسعار مقبولة.

الوطن

شام تايمز

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