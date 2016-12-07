الكشف عن أغرب الشروط في عقود النجوم

في ظل الأرقام الخيالية التي يتقاضاها نجوم كرة القدم بموجب العقود مع أنديتهم، قد لا يتخيل البعض أن عددا من هذه العقود تضمن شروطا غريبة، وربما مضحكة في بعض الأحيان.

وكشفت مدونة “فوتبول ليكس” عن أغرب الشروط والبنود في عقود لاعبي الكرة في أوروبا.

رحلات سيلفا

وبحسب ما نقل موقع “ترانسفير ماركت” الألماني، فإن المدافع البرازيلي تياجو سيلفا مثلا اشترط عام 2012 في عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يملكه ويرأسه رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، عدة أشياء منها الحصول على 8 رحلات مجانية من باريس إلى ريو دي جانيرو له ولأسرته، وخمس تذاكر من نوعية “في آي بي” في كل مباراة تقام على ملعب “الأمراء”، إضافة إلى ذلك يحصل اللاعب شهريا على 12 ألف يورو من أجل السكن، والاستفادة من نظام يحميه من تطبيق نظام تصاعدي للضرائب عليه.

طائرة إيتو

النجم الكاميروني صامويل إيتو انتقل فجأة عام 2011 إلى نادي أنجي الروسي، وقيل إن انتقال اللاعب إلى هناك كان براتب “خيالي”، إضافة إلى بعض المزايا، تضمن له السفر مجانا إلى حيث يسكن سواء في إسبانيا أو في إيطاليا، حيث يمكنه في ذلك استخدام الطائرة الخاصة لمالك النادي، حسب موقع كيكر الألماني.

حذاء فان دير فارت

عندما انتقل النجم الهولندي رافاييل فان دير فارت من هامبورج إلى ريال بيتيس الإسباني تم الاتفاق في العقد على حرية اختياره للحذاء الرياضي، الذي سيلعب به، لكن في الوقت ذاته اشترط النادي عليه ألا يكون اللون الأحمر موجودا في الحذاء، لأن نادي إشبيليه غريم بيتيس في نفس المدينة يرتدي غالبا قيمصا رياضيا باللونين الأحمر والأبيض.

توقيعات نيمار

أما النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة فقد وقع عقد رعاية مع الناشر الإيطالي العملاق “بانيني”. واشترط الإيطاليون في العقد أن يوقع نيمار بخط يده على 600 بطاقة “أوتوجرام”، وفي المقابل يحصل على مبلغ 46 ألف يورو، ما يعني أن سعر كل توقيع بقيمة 77 يورو. ويقول موقع ترانسفير ماركت إنه في حالة قيام نيمار بالتوقيع على خمس بطاقات كل دقيقة فإن أجره سيكون بمستوى 23 ألف يورو لكل ساعة عمل.

بطاقات بالوتيلي

من أكثر الاتفاقات غرابة في عقود اللاعبين ما ذكره موقع “كيكر” الألماني نقلا عن صيحفة “تايمز” البريطانية من أن المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي حصل على ضمانات من ليفربول للحصول على مبلغ مليون جنيه إسترليني كل عام، ولكن فقط إن لم يتم طرده أكثر من ثلاث مرات من الملعب خلال الموسم الواحد بسبب السلوك العنيف، مثل البصق على لاعب منافس أو توجيه إهانة لشخص عبر كلمات أو حركات وما دونها.

المدافع الإنجليزي نيل رادوك، الذي اعتزل اللعب أوائل القرن الحالي، كان مشهورا بخشونته ولعبه البدني العنيف، لكن كانت له أيضا مشكلة مع وزنه. وحينما انتقل إلى نادي كريستال بالاس عام 2000 اشترط عليه النادي في العقد خصم نسبة 10 في المئة من قيمة التعاقد إذا تخطى وزنه 98 كيلوجرام. ولم يبق رادوك في النادي سوى عام واحد فقط، حيث تخطى الوزن المسموح به خلال ذلك العام مرات عديدة.

أما الكونغولي رولف كريستيل جويي مين، لاعب خط الوسط، الذي لعب لعدد كبير من الأندية الألمانية، فهناك شائعات تقول بأنه حينما وقع لنادي أينتراخت فرانكفورت في عام 1999 اشترط أن تحصل زوجته على دورة تدريبية لتعلم الطهي. وهذه بالطبع مسألة لم تكلف النادي كثيرا، إن صحت الشائعات.

كووورة

شام تايمز

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