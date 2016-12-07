مارتينيز يقود آرسنال لاكتساح بازل وخطف الصدارة

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزاً كبيراً على حساب مضيفه بازل السويسري برباعية مقابل هدف ، مساء الثلاثاء ، على ملعب “سانت جاكوب بارك” في سويسرا بالجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

توهج المهاجم الإسباني لوكاس بيريز مارتينيز وسجل هاتريك في الدقائق 8 و16 و47 بينما أكمل الرباعية اللاعب النيجيري أليكس إيوبي في الدقيقة 54 وأحرز المهاجم الإيفواري دومبيا هدف بازل الوحيد في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد آرسنال إلى 14 نقطة ليخطف صدارة المجموعة الأولى بعد تعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع رازجراد البلغاري بينما يقبع بازل في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

احتاج آرسنال 8 دقائق فقط للوصول إلى مرمى بازل بعدما سجل اللاعب الإسباني لوكاس هدفه الأول عقب ضغط مكثف من لاعبي الجانرز الذي تسلم تمريرة عرضية متقنة من جيبس ليودعها في الشباك بكل سهولة.

وفرض آرسنال السيطرة التامة مع تسديدة من جانب جرانيت تشاكا ثم كرة أخرى من سانشيز قبل أن يضيف لوكاس الهدف الثاني في الدقيقة 16 بعد فاصل من التمريرات المتبادلة من لاعبي آرسنال انتهى ببينية رائعة إلى سانشيز الذي سدد وارتدت الكرة من حارس بازل ليكملها المهاجم الإسباني لوكاس في الشباك.

أهدر بازل فرصة هدف محقق بعد محاولة قادها أداما تراوري ولكن الدفاع أنقذها، وبدأ الإيقاع في الهدوء بعد تقدم آرسنال في ظل عدم وجود الخطورة الهجومية المتوقعة من بازل، وحصل كيران جيبس لاعب آرسنال على إنذار مع تسديدة من ستيفين مهاجم بازل ابتعدت عن المرمى ثم كرة من محمد اليونيسي لم تصنع الخطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بثنائية.

وبدأ الشوط الثاني بهدف من آرسنال في الدقيقة 47 عبر خطأ دفاعي من بازل وكرة مقطوعة تحولت بتمريرة بينية إلى لوكاس الذي سدد ببراعة وأكمل الهاتريك في شباك الفريق السويسري.

وكاد يانكو أن يهز شباك آرسنال بكرة عرضية مباغتة من بازل قبل أن يسجل إيوبي الهدف الرابع للفريق الإنجليزي بتمريرة عرضية من جانب أوزيل في الدقيقة 53 حولها اللاعب النيجيري داخل الشباك ببراعة.

أشرك بازل المهاجم الإيفواري دومبيا على حساب ديلجادو في الدقيقة 54 ثم تغيير آخر بنزول دافيد كالا على حساب محمد اليونيسي. وحاول بازل الوصول لمرمى آرسنال الذي هدأ إيقاعه بعدة ضربات ركنية وتسديدات أنقذها دفاع الجانرز ، ونال بالانتا مدافع بازل البطاقة الصفراء للخشونة ضد أليكسيس سانشيز نجم الفريق الإنجليزي وحرمت العارضة سانشيز من التسجيل بتسديدة صاروخية في الدقيقة 67.

ووجه أوزيل تسديدة قوية ردها دفاع بازل مع مشاركة المصري محمد النني في الدقيقة 70 على حساب أليكسيس سانشيز بجانب الدفع بالفرنسي أوليفييه جيرو بدلاً من آرون رامسي لتنشيط الهجوم ، وقاد النني هجمة سريعة مع جيرو ولكنها لم تكتمل مع انطلاقة مميزة من أوزيل وعرضية أهدرها جيرو.

وأشرك بازل اللاعب زوفي على حساب جيوفري سريديه بينما اختتم آرسنال تغييراته بنزول والكوت بدلاً من مسعود أوزيل في الدقيقة 74. ووجه والكوت تسديدة ضعيفة فور نزوله لمرمى بازل بينما تألق حارس آرسنال أوسبينا وأبعد كرة عرضية خطيرة.

وفي الدقيقة 78 ، نجح دومبيا في تسجيل هدف لصالح بازل بعد مراوغة رائعة وتبادل للتمرير مع زميله ثم تسلم الكرة وانطلق في عمق دفاع آرسنال وسط مراقبة ساذجة من هولدنج ليهز الشباك ببراعة.

تعرض ستيفين لاعب بازل لشد عضلي قبل نهاية المباراة بدقائق ، وحدث ارتباك في دفاع آرسنال مع هجمة من بازل ثم أبعد أوسبينا كرة عرضية لينتهي اللقاء بفوز مستحق للجانرز.

كووورة

شام تايمز

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