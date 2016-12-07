ميسي يحقق رقما فريدا في “كامب نو”

حقق ليونيل ميسي، نجم برشلونة، رقما فريدا مع فريقه على ملعب “كامب نو” في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه في مباراته أمام الضيف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

الهدف يعد رقم 51 لميسي في 51 مباراة خاضها مع برشلونة في دوري الأبطال على ملعب “كامب نو”، ليحقق معدلا تهديفيا رائعا على هذا الملعب في البطولة.

ويعتبر الهدف هو الهدف العاشر له في البطولة هذا الموسم، ورقم 450 لبرشلونة في تاريخ دوري الأبطال، ليبقى ثانيًا خلف منافسه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب، الذي سجل 481 هدفًا.

كما رفع النجم الأرجنتيني رصيده الإجمالي من الأهداف في تاريخ البطولة إلى 92 هدفًا، ليبقى على بعد 3 أهداف فقط من غريمه كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، الهداف التاريخي للبطولة.

كووورة

شام تايمز

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