ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ للثأر من أتلتيكو مدريد

ثأر بايرن ميونيخ من هزيمته في الدور الأول أمام أتلتيكو مدريد، بالفوز على ضيفه الإسباني بهدف، اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 28، ملحقا بالروخيبلانكوس أول هزيمة في النسخة الجارية من دوري الأبطال.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 12 نقطة محتلا وصافة المجموعة الرابعة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

التهديد الأول جاء من أتلتيكو مدريد في الدقيقة العاشرة، عن طريق تسديدة صاروخية من كاراسكو تصدى لها مانويل نوير ببراعة، حارما الضيوف من التقدم المفاجئ.

واستمر الضيوف في الضغط على أصحاب الأرض، وتدخل نوير مجددا لينقذ مرماه من هدف في الدقيقة 16.

وعلى نهج نوير، تصدى أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد لتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، كاد يحرز بها دوجلاس كوستا الهدف الأول للبافاري.

ومن ركلة حرة مباشرة، كرر ليفاندوفسكي تألقه أمام ماينز في البوندسليجا، وسدد الكرة في المقص الأيمن لأوبلاك، محرزا هدف المباراة.

وأضاع آريين روبن فرصة تعزيز التقدم في بداية الشوط الثاني، بعد أن انفرد بحارس المرمى، إلا أنه فضل العودة ومراوغة الدفاع، قبل أن يسدد وتضيع منه الكرة.

نشط الهجوم البافاري سعيا لإحراز الهدف الثاني، في ظل تراجع من فريق دييجو سيميوني، الذي لم يهدد فريقه مرمى أصحاب الأرض طيلة النصف ساعة الأول من عمر الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 76 إضاعة تياجو ألكانتارا فرصة خطيرة، بعدما قابل عرضية كوستا بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الست ياردات وفي منتصف المرمى الخالي، إلا أنها ذهبت لأعلى المرمى.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، في ظل حالة من الرضا بالنتيجة سيطرت على لاعبي الفريقين، حتى انتهى اللقاء.

كووورة

شام تايمز

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