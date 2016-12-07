النجمة جينيفر أنيستون ترفض دعوة براد بيت إلى العشاء

رفضت النجمة جينيفر أنيستون دعوة زوجها السابق النجم براد بيت إلى العشاء أثناء إقامتهما في لندن، حيث سافر براد إلى هناك لإطلاق فيلمه السينمائي الجديد Allied، وذلك في أول ظهور له بعد طلاقه من النجمة أنجلينا جولي.

وكانت أنيستون في لندن أيضاً للترويج لفيلمها الجديد، وتحدثت مع براد عبر مكالمة هاتفية عدة دقائق، وقالت له إنها تدعمه، لكن ليس لديها الوقت الكافي لرؤيته.

واعتبرت أنيستون أن هذا اللقاء، سيشكل إهانة لزوجها الحالي جاستين ثيرو.

شام تايمز

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