دراسة : ألعاب الفيديو الذهنية تساعد على تقوية النظر

ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن #ألعاب_الفيديو قد تعزز قوة النظر لدى الأطفال بنسبة 50%، فقضاء 8 ساعات أمام ألعاب الفيديو التي تُركز على تدريب #الدماغ وتنمية العقل، تزيد من حدة البصر.

وشملت الدراسة الصادرة من جامعتي فاندربيلت وروتشستر الأمريكيتين 24 طفلاً يعانون من ضعف البصر في مدارس للمكفوفين، وتم تقسيم الطلاب إلى ثلاث مجموعات، الأولى كانت تلعب لعبة فيديو للألغاز “تترس”، والثانية كانت تلعب لعبة “راتشيت آند كلانك” للرسوم المتحركة، والمجموعة الثالثة كانت تلعب ألعاب تدريب للدماغ، طورها الباحثون القائمون على الدراسة خصيصاً تعتمد على القيام بمهمة مزدوجة.

وبينت نتائج الدراسة أن المجموعة التي كانت تلعب ألعاب التدريب على القيام بمهمة مزدوجة تحسنت لديهم القدرات البصرية بشكل ملحوظ، حيث أظهرت قدرة الطلاب المشاركين على تتبع حركة الأجسام المتعددة بالتزامن مع البحث عن جسم آخر داخل اللعبة.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، أوضح الباحثون أن الهدف من هذه الدراسة هو لفت الانتباه إلى أعداد الأجسام الموجودة داخل حيز كبير، والاستعداد للقيام بردة فعل تجاه الأحداث غير المتوقعة في المحيط الأبعد من محيط اللعبة، ما يجبر الأطفال ضعاف البصر على توسيع حقل القدرة البصرية لديهم، من أجل استقطاب انتباههم إلى المناطق المهملة من المجال البصري لديهم.

وخلصت الدراسة إلى أن ألعاب الفيديو التي تستند على تدريب الدماغ والبصر معاً تعزز مجال الرؤية المركزية والمحيطية والقدرة على البحث بصرياً داخل حدود أبعد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شام تايمز

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