أفضل 7 حيل لشحن ” آي فون ” بسرعة عالية

يعاني الكثير من مستخدمي هواتف #آي_فون من بطء عملية الشحن التي تستغرق وقتاً طويلاً أكثر من اللازم.

نستعرض فيما يلي أبرز 7 نصائح لشحن هواتف آي فون بسرعة عالية جداً، بحسب موقع بيزنس إنسايدر:

1- لا تستخدم #الكمبيوتر

إذا كنت تكترث بالسرعة، لا تستخدم كابل “يو إس بي” وتوصله بالكمبيوتر، بل اعتمد على شاحن المقبس الكهربائي أو عن طريق بطارية خارجية.

2- شواحن مقلدة أو مزورة

تجنب استخدام أجهزة الشحن غير الأصلية، فالشواحن المزورة والتقليدية خطيرة جداً نظراً لسهولة انفجارها أو احتراقها، ناهيك عن بطئها.

3- برودة الهاتف

احرص على أن يكون الهاتف بارداً، من خلال إزالة غطاء الهاتف عند عملية الشحن، نظراً لأن الغطاء قد يساعد في ارتفاع درجة حرارة بطاريات الهواتف من نوع “ليثوم-آيون”.

4- احتياطات هامة

حاول أن تأخذ جميع الاحتياطات التي تحافظ على شحن البطارية أقصى مدة ممكنة من تقليل درجة وضوح الشاشة وتقليل عدد الاشعارات القادمة من التطبيقات، وتعطيل عمل البيانات الخليوية أثناء تحميل مقاطع فيديو أو ملفات موسيقية وتعطيل خدمة تحديد المواقع “جي بي إس” و”بلوتوث” وكذلك شبكة واي فاي عند عدم الحاجة إليها.

5- وضعية الطيران

يمكن اللجوء إلى وضعية “الطيران” في حال عدم الحاجة إلى استخدام الهاتف، وبالذات أثناء شحنه، حيث تقوم هذه الوضعية بتعطيل كافة الشبكات اللاسلكية مثل واي فاي وبلوتوث وكذلك البيانات الخليوية.

6- الشحن اللاسلكي

يمكن اللجوء أيضاً إلى الشحن اللاسلكي، ففي كثير من الأحيان يحتاج المستخدم إلى الشواحن اللاسلكية لشحن الهاتف خارج المنزل، وعلى الرغم من أنها تأخذ وقتاً طويلاً قد يصل إلى الساعة تقريباً، لكنها من ضمن الحلول المتميزة.

7- منفذ الشحن “لايتنينغ”

تأكد من عدم وجود أي أتربة أو أوساخ تعيق عملية الشحن، لذا ينبغي تنظيف منفذ الشحن “لايتنينغ”.

شام تايمز

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