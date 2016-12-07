وزارة الدفاع الروسية : تم تشييد مدينة عسكرية كاملة في طرطوس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نشر فوج كامل يتألف من عدة بطاريات من منظومات أس300 للدفاع الجوي في ميناء #طرطوس .

وقالت وزارة الدفاع إنه تم تشييد مدينة عسكرية كاملة في طرطوس كما تم تشييد البنية التحتية الضرورية لنشر هذه المنظومات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت رسميا في وقت سابق نشر بطارية من منظومات “أس 300 بي4” بنسختها المخصصة للتصدير المعروفة باسم “أنتيه 2500” في تشرين الأول الماضي في الميناء وذلك بهدف توفير أمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

ومن الجدير بالذكر أن روسيا تملك أيضا منظومة صواريخ “أس 400” المضادة للطائرات والصواريخ في قاعدة #حميميم بـ #اللاذقية حيث تتمركز القوات الروسية.

وتعد منظومة “أس 400” إحدى أكثر المنظومات الصاروخية تطورا بالعالم, وبإمكانها التصدي لجميع أنواع الطائرات المقاتلة, كما يمكنها اعتراض الصواريخ المجنحة وتدميرها، وقد زودت موسكو الجيش الروسي بهذه المنظومة منذ عام 2007. (aljazeera)

شام تايمز

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