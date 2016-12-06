تطبيق جديد يقترح وصفات طهي بحسب صور المكونات

يُقدم تطبيق Fodo لمستخدمي نظام “آي أو إسiOS ” تجربة مختلفة قليلاً عن تطبيقات الطهي التقليدية التي تعتمد على طرح وصفات طهي عبر البحث عن أسماء الوصفات أو البحث ضمن تصنيفات محددة.

وتعتمد فكرة عمل التطبيق على التقاط المستخدم لصور المكونات المتوفرة لديه ومن ثم إضافتها للتطبيق الذي يعمل بدوره على التعرف على هذه المكونات تلقائياً ومن ثم تقديم وصفات طهي مثيرة للاهتمام، ويُمكن استخدامها لطهي الطعام عبر المكونات التي أضفتها فقط، ودون الحاجة للاعتماد على وصفات طهي تقدم مكونات غير متوفرة لديك خلال الوقت الحالي.

كما يعتمد التطبيق على تقنيات التعرف على الصور والتعلم العميق لتقديم الاقتراحات بوصفات الطهي الأمر الذي يوفر على المستخدم الكثير من الوقت عند التفكير بالوصفة المناسبة للمكونات المتوفرة لديه.

يُشار إلى أن تطبيق Fodo متوفر مجاناً عبر متجر “آب ستور” بحجم 40 ميغابايت.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

شام تايمز

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