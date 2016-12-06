من بينها الشعار .. الجيش النظامي يستعيد السيطرة على أحياء جديدة في حلب .. سانا : العثور على مستودع يحوي مواد كيميائية سامة في حي مساكن هنانو بحلب

بسط الجيش النظامي، يوم الثلاثاء، سيطرته على حي الشعار وأحياء أخرى في شرق حلب، موسعاً المساحة التي باتت في قبضته الى ثلثي المدينة.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على أحياء كرم الدادا وكرم القاطرجى والشعار.

وأضاف الوكالة انه تم كذلك استعادة حيي المرجة والشيخ لطفي وتلة الشرطة من قبضة المعارضة المسلحة.

من جانبها، قالت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان الجيش النظامي مدعوماً بقوات أجنبية وتغطية جوية استعاد السيطرة على حيي الشعار والمواصلات، بعد اشتباكات مع قوات فصائل المعارضة المحاصَرة في أحياء حلب.

وكان النظامي بدأ يوم الاثنين اقتحامه حي الشعار، في إطار هجوم عنيف شنه منتصف الشهر الماضي، بهدف استعادة مدينة حلب بالكامل من قبضة المعارضة، حيث يحقق تقدماً متتالياً وسط فرار ونزوح الآلاف في ظروف انسانية وامنية سيئة.

يشار الى ان مدينة حلب تشهد اهتماما دوليا كبيراً، حيث عقدت جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لطرح مشروع قرار بشأن المدينة لاقى رفض روسيا والصين، ما عرقل اقراره، في وقت تصر فيه بعض الفصائل المعارضة على رفض الخروج من المدينة وتأكيدها متابعة القتال حتى النهاية.

إلى ذلك ذكر مصدر عسكري مراسل سانا في حلب بأن :

وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تعيد الأمن والاستقرار إلى 5 أحياء جديدة في مدينة حلب..العثور على مستودع للتنظيمات الإرهابية يحوي مواد كيميائية سامة في حي مساكن هنانو بحلب

أعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة الأمن والاستقرار إلى عدد من الأحياء الشرقية لمدينة حلب اليوم.

وأفاد مراسل سانا في حلب بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الامن والاستقرار الى أحياء كرم الدادا وكرم القاطرجى والشعار بعد تدمير تحصينات التنظيمات الارهابية فيها وتكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

ولفت المراسل إلى أن عناصر الهندسة يعملون على تمشيط المناطق لتفكيك العبوات الناسفة واقامة نقاط التثبيت في حين تواصل وحدات الجيش ملاحقة فلول الإرهابيين الفارين.

وأضاف المراسل إن عناصر قوى الأمن الداخلي فجروا عربة مفخخة قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية في محيط جمعية الزهراء أرسلتها التنظيمات الإرهابية في محاولة منها لرفع معنويات الارهابيين المنهارين تحت ضربات الجيش العربي السوري في الأحياء الشرقية.

إلى ذلك ذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة على تجمعات التنظيمات الارهابية الى الشرق من مدينة حلب أسفرت عن إعادة الأمن والاستقرار إلى “حيي المرجة والشيخ لطفي وإحكام سيطرتها على تلة الشرطة”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أدت إلى “تدمير آخر تجمعات الإرهابيين في الحيين والتلة بعد سقوط العديد منهم قتلى ومصابين”، مبيناً أن وحدات الجيش “تطارد فلول الإرهابيين في المنطقة”.

وأعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أمس الأول الأمن والاستقرار لأحياء كرم الميسر وكرم الطحان ودوار قاضي عسكر ودوار الحاووظ ودوار الجزماتى ودوار الحلوانية وصولا إلى طريق هنانو وقضت على آخر تجمعات الإرهابيين في مشفى العيون بحي قاضي عسكر في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

وحدة من الجيش تعثر على مستودع للتنظيمات الإرهابية يحوي مواد كيميائية سامة ومعدات لتصنيع القذائف في حي مساكن هنانو بحلب

كما عثرت وحدة من الجيش العربي السوري على مستودع مواد كيميائية سامة كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية في تصنيع القذائف داخل مبنى مدرسة بمساكن هنانو في مدينة حلب.

وذكر مراسل سانا في حلب أنه خلال قيام إحدى وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بالبحث عن الألغام والعبوات الناسفة وتفكيكها ضمن المناطق التي تمت اعادة الامن والاستقرار اليها تم “العثور داخل مدرسة سناء محيدلي بمساكن هنانو على مستودع ضخم بداخله كميات كبيرة من المواد الكيميائية عالية السمية كانت التنظيمات الإرهابية تستخدمها لتصنيع قذائف تحتوي مواد سامة”.

ولفت المراسل إلى أنه تم “العثور أيضاً على مواد متفجرة ومعدات كانت تستخدم لتصنيع القذائف الصاروخية واسطوانات الغاز المتفجرة التي تستخدم لاستهداف المدنيين”.

وأقدمت التنظيمات الإرهابية في الشهر الماضي على استهداف منطقة النيرب ومحيطها وقرية منيان بقذائف الهاون التي تحتوى على مادة الكلور ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بحالات اختناق في صفوف المدنيين والعسكريين.

وسبق للتنظيمات الإرهابية أن أطلقت قذائف تحوى غازات سامة على الأحياء السكنية في حلب أكثر من مرة كان آخرها في ال 31 من تشرين الأول الماضي حيث استهدفت حيي الحمدانية وضاحية الأسد بالغازات ما أدى إلى إصابة 48 شخصا بحالات اختناق.

وحدة من الجيش العربي السوري تحبط هجوم مجموعة إرهابية على نقطة عسكرية في محيط حي المنشية بدرعا البلد

كما قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على عدد من إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في عمليات على تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة درعا البلد وبلدة النعيمة بريف درعا.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة إرهابية هاجمت نقطة عسكرية شمال المعهد الفني بالطرف الجنوبي الغربي لحي المنشية في منطقة درعا البلد مؤكدا أن الاشتباكات انتهت “بإحباط الهجوم والقضاء على كامل أفراد المجموعة الارهابية المهاجمة” وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.

ولفت المصدر إلى أن وحدة من الجيش “نفذت رمايات دقيقة على تحصينات المجموعات الإرهابية في محيط معمل الأحذية وبناء كتاكيت في منطقة درعا البلد أوقعت خلالها عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين”.

وإلى الشرق من مدينة درعا بنحو 5 كم “أردت وحدة من الجيش عددا من الإرهابيين قتلى ودمرت نقاطا محصنة لهم في بلدة النعيمة”.

وأوقعت وحدة من الجيش أمس أفراد مجموعة ارهابية قتلى ومصابين ودمرت سيارة لهم في ضربات مركزة على تجمعاتهم في بلدة النعيمة.

وتنتشر في عدد من أحياء مدينة درعا وقرى وبلدات في ريفها تنظيمات إرهابية ينضوي معظمها تحت زعامة “جبهة النصرة” التي تتلقى الدعم من كيان العدو الصهيوني الذي شكل وحدة ارتباط للتنسيق والتعاون معها في عدوانها على الدولة السورية.

شام تايمز

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