مسلم يدعو المشردين والمسنين لتناول عشاء “عيد الميلاد” في مطعمه

قالت صحيفة الاندبندنت أن مسلماً يملك مطعماً في لندن قدّم دعوة للمسنين والمشردين لتناول عشاء عيد الميلاد “مجاناً “لأنه في يوم الميلاد لا أحد يأكل بمفرده” وفقاً لصاحب المطعم.

وأضافت الصحيفة أن الفكرة لاقت استحساناً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفها أحد الأشخاص” أنها اللفتة الأكثر إيثاراً، ويجب الاعتراف بها كإحدى دعائم المجتمع”.

وعلقت سوزانا هاريس عبر فيس بوك “يا لها من لفتة جميلة,أعياد الميلاد فرصة للاستفادة، ولكن هناك أشخاص يريدون تقديم أشياء بلا مقابل”.

أما سالي بارنز نشرت تغريدة تقول”هذا النوع من الأفعال السخية معروفة عن المسلمين، أخبروا الديلي ميل من فضلكم”.

وسيقدم “مطعم شيش” لضيوفه ثلاثة أطباق يوم عيد الميلاد 25 كانون الثاني الجاري، وطلب القائمون عليه من السكان المحليين نشر دعوة تقول ” نحن هنا للجلوس معك”.

وسيتم تقديم الوجبة المكونة من ثلاثة أطباق بدءاً من الساعة 12 ظهراً الى 6 مساءاً يوم عيد الميلاد وهي عبارة عن طبق شيش دجاج “الوجبة الرئيسية” وطبق شوربة إضافة الى طبق حلوى.

شام تايمز

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