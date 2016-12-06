هل تريد من طفلك أن يمتلك “الثقة بالنفس”؟ هذه النصائح

قال الطبيب النفسي كارل بيكهاردت- مؤلف 15 كتاباً في مجال الأسرة – ان الأطفال الذين يفتقرون للثقة بالنفس سيكونون مترددين في القيام بأشياء جديدة أو صعبة بسبب الخوف من الفشل, حسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت.

وسيؤدي نقص “الثقة بالنفس” لتقليل فرص الاعتماد عليهم لاحقاً، وعدم تأهيلهم للحصول على مستقبل مهني ناجح.

حيث قال بيكهاردت ان ” أعداء الثقة بالنفس هما الخوف والإحباط، لذلك فإن وظيفة الأهل هي تشجيع ودعم أبنائهم ليتمكنوا من تجاوز الصعوبات التي تواجههم ”

وفيما يلي قائمة لأهم النصائح التي تساهم بزيادة ثقة الطفل بنفسه

1-تقدير الجهد سواءاً في الربح أو الخسارة.

يقول بيكهاردت حتى ولو أحرز إبنك هدف الفوز لفريقه بالصدفة أو من تسديدة عشوائية فيجب عليك تشجعيه و لا تشعره بالاحراج لدى أي محاولة يقوم بها.

2-شجعه على التمرين ليبني كفاءته

شجع طفلك على التمرين في الأشياء التي يحبها بدون ممارسة الضغوط عليه فإن الجهود التي تستثمر في الأمور التي يحبها ستزيد من ثقته بنفسه.

3-دعه يكتشف مشاكله بنفسه.

عند قيام الأهل بحل المشاكل الكبيرة لطفلهم . لن يتمكن الطفل تطوير مهاراته أو ثقته بنفسه ليكتشف الحل لمشاكله الخاصة، وبعبارة أخرى من الأفضل أن يحصل الطفل على درجة وسط أو جيد بدلاً من الحصول على تقدير ممتاز مباشرةً لأنه سيتعلم من أخطائه.

4-دعه يتصرف وفقاً لعمره

لا تتوقع من طفلك التصرف ك “ناضج” فالإلحاح عليه ليظهر كطفل أكبر من عمره سيشعره بالإحباط وقلة الثقة.

5-شجع فضوله

يقول بول هاريس من جامعة هارفرد لصحيفة الغارديان “ان طرح التساؤلات من قبل الأطفال مفيد جداً لتطورهم لأن ذلك يعني ادراكهم أن هناك أشياء لا يعرفونها.. هناك أشياء في عالم المعرفة لم يزوروها من قبل”.

6-قدم له تحديات جديدة

أظهر لطفلك أنه قادر على اجتياز أهداف صغيرة للوصول الى الإنجازات الكبيرة مثل قيادة الدراجة الهوائية بلا عجلات.

7-تجنب منح طفلك استثناءات

المعاملة الخاصة ستؤدي الى نقص الثقة

8-لا تنتقد أداءه

لا شيء يحبط طفلك أكثر من الانتقاد لذلك قم بإعطائه معلومات أو نصائح ولا تخبره بأنه يقوم بأشياء سيئة.

9- عالج الأخطاء و كأنك تبني جداراً من العلم

يقول بيكهاردت ان “التعلم من الأخطاء يبني الثقة” وعلى الأهل أن يستثمروا الأخطاء ليتعلم طفلهم منها.

10- فتح الباب لتجارب جديدة

تقع مسؤولية الأهل على زيادة خبرة أبنائهم في مواجهة مصاعب الحياة التي من خلالها تزداد ثقة الطفل بنفسه.

11-علمه الأشياء التي تعرفها

أنت بطل لطفلك على الأقل حتى سن المراهقة، عليك الاستفادة من هذه الفترة لتعليمه ما تعرفه عن كيفية التفكير والعمل والكلام وأن يكون نموذجاً يحتذى به.

12- مديحه عندما يتعامل مع الشدائد

الحياة صعبة و كل طفل معرض للصعاب و لهذا يجب على الاهل أن يشيروا لأبنائهم بأن الحياة مليئة بالصعاب و يجب عليهم التعامل بمرونة معها و طرق النجاح مليئة بالتحديات.

13-حفز شجاعته لتجريب أشياء جديدة

اذا كان طفلك يود أن يذهب للعب كرة السلة أو للسفينة الدوارة يجب عليك أن تشجعه و تقول له “أنت طفل شجاع”.

14-لا تسمح له بالهروب من الواقع وقضاء كل وقته على الانترنت

لا تدع طفلك يختبئ خلف شاشة الكومبيوتر أو الجوال بل شجعه ليتعرف على الناس في العالم الحقيقي.

شام تايمز

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