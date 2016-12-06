لافروف: واشنطن تتراجع عن مقترحاتها وتوقف مشاوراتها مع روسيا بشأن حلب .. الكرملين ينفي تعليق اتفاق مع واشنطن بشأن سوريا حتى تسلم ترامب السلطة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, إن واشنطن أبلغت موسكو بسحب اقتراحاتها السابقة بشأن حلب وبعدم إمكانية بدء المشاورات بهذا الشأن الأربعاء.

وبحسب وكالات أنباء, فإن لافروف اشار, في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند في موسكو, إلى فشل إقامة “حوار جدي مع الولايات المتحدة بشأن حلب”، قائلا إن “الجانب الأمريكي يتراجع للمرة الثانية منذ بداية أيلول الماضي عن التوصل إلى اتفاق حول تسوية الأزمة في حلب”.

وأضاف لافروف أنه “لا يفهم مَن يتخذ القرارات في واشنطن، مشيرا إلى أن هناك، على ما يبدو، قوى تسعى إلى الإساءة لشخصية جون كيري”.

جاء ذلك عقب يوم من اعلان لافروف إنه “من المرجح جدا أن تبدأ المشاورات مع واشنطن بجنيف الثلاثاء أو صباح الأربعاء بهدف وضع آليات خروج كل مقاتلي المعارضة من شرق حلب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سلم اقتراحاته للجانب الروسي خلال لقائه لافروف في روما, يوم الجمعة الماضي, وعلق وزير الخارجية الروسي على تلك الاقتراحات, قائلا إنها تتناسب مع المقاربات الروسية الأساسية بشأن سوريا, في حين رفضت المعارضة السورية الانسحاب من المدينة, متعهدة بمواصلة القتال.

وردا على سؤال حول رفض مسلحي شرق حلب الخروج، أجاب لافروف إن “اقتراح خروج المسلحين ليس مطروحا حاليا، لأن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى اتفاق بهذا الشأن، مؤكدا أن “المسلحين الرافضين للخروج من شرق حلب سيتم القضاء عليهم”.

وبدأ الجيش النظامي بدعم روسي, الشهر الماضي, هجوماً عنيفا على شرق حلب لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة, حيث تمكن من التقدم والسيطرة على نصف المساحة, وسط فرار الالاف من المدنيين من الاحياء, ضمن ظروف أمنية وإنسانية سيئة.

يشار إلى ان حلب باتت تتصدر المباحثات الدولية في الاونة الاخيرة, حيث عقد مجلس الأمن الدولي امس اجتماعا بشان حلب, الا انه فشل في تبني قرار يدعو لوقف اطلاق النار في المدينة, بسبب استخدام روسيا والصين حق النقص ” الفيتو”.

الكرملين ينفي تعليق اتفاق مع واشنطن بشأن سوريا حتى تسلم ترامب السلطة

نفى الكرملين, يوم الثلاثاء, رفض موسكو عقد اتفاق جديد حول التسوية بسوريا مع واشنطن, قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة.

ونقلت وسائل اعلام عن الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف قوله, ردا على سؤال حول رفض موسكو عقد أي اتفاقات جديدة حول سوريا مع الإدارة الأمريكية الحالية, ان “الأمر ليس هكذا, ولقد استغل الرئيسان الروسي والأمريكي فرصتهما لتبادل الآراء بشكل مقتضب في ليما عاصمة بيرو الشهر الماضي, وتناولا هناك الشؤون السورية واتفقا على مواصلة العمل”.

واشار بيسكوف الى “مواصلة وزيرا الخارجية سيرغي لافروف وجون كيري دراسة مختلف الخيارات والاقتراحات”, مبينا ان “التبادل بالآراء مستمر، لكن الوضع يتطور بطريقة غير سهلة”.

جاء ذلك عقب ساعات على اعلان سيرغي لافروف أن واشنطن أبلغت موسكو بسحب اقتراحاتها السابقة بشأن حلب وبعدم إمكانية بدء المشاورات بهذا الشأن الأربعاء.

وكان السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف نفى, مؤخرا, وجود اتصالات بين موسكو وفريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول التسوية في سوريا.

وتمر التسوية السياسية للأزمة السورية، بمرحلة حساسة، حيث يتفق المجتمع الدولي على الحل السياسي للازمة السورية, لكن طريقة الحل تختلف, وسط تصاعد العمليات العسكرية في عدة مناطق وتحديدا شرق حلب، في وقت لم يتحدد فيه بعد موعداً دقيقاً لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام في جنيف، رغم آمال بعقدها .

شام تايمز

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