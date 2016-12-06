وزارة العمل البريطانية تخفض معونة العجز عن ضرير لأنه لم يقرأ رسالتها

لندن ـ “شام تايمز”: قررت وزارة العمل والتقاعد البريطانية تخفيض استحقاقات العجز المخصصة لرجل ضرير، بسبب ما اعتبرته فشله في الرد على رسالة وجهتها له واعتبرت فيها أنه قادر على العمل رغم العجز الذي يعاني منه.

وقالت صحيفة (إندبندانت) إن الرجل الضرير البالغ من العمر 60 عاماً، ألن مودي، كان اعتُبر غير مؤهل للعمل من قبل طبيبه منذ عشر سنوات بعد أن شخّص معاناته من أعرض (الرنح المخيخي)، وهو مرض وراثي نادر يسبب العمى.

واضافت أن وزارة العمل والتقاعد البريطانية قامت باستدعاء ألن لتقييم قدرته على العمل في رسالة وجهتها له، وأقدمت على تخفيض المعونات الحكومية المخصصة له على أساس العجز لأنه فشل في الاستجابة.

ونسبت الصحيفة إلى تيري مودي شقيق الرجل الضرير قوله “لا أستطيع أن أصدق أن الوزارة فعلت ذلك، وكيف يمكن أن تكون بلا قلب وتتجاهل حقيقة أنه لا يستطيع العمل ويحتاج إلى أموال مساعدات العجز لتأمين متطلبات حياته”.

وتخصص الحكومة البريطانية مساعدات مالية تُعرف بـ (استحقاقات العجز) لكل شخص غير قادر على العمل بسبب معاناته من عجز بدني.

وقررت مؤخراً تشديد اجراءات الحصول على استحقاقات العجز واستدعاء كل من يحصل على هذا النوع من المساعدات لتقييم وضعه من الناحية الطبية ومدى صلاحيته للعمل، جراء اساءة استخدامها من قبل البعض.

شام تايمز

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