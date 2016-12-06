عمرها أكثر من 100 عام وأجرت عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني بحجم برتقالة من رأسها دون تخدير

لندن ـ “شام تايمز”: اجرت معمرة بريطانية عمرها مائة وسنتين عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني بحجم برتقالة من رأسها دون تخدير.

وتُعتبر المرأة المعمرة، أديليد كيرشو، أكبر مريض سناً يخضع لعملية جراحية في مشفى أمراض السرطان التخصصي بمدينة مانشستر، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وكانت أديليد تعاني من نوع نادر من مرض سرطان الجلد سبب لها صعوبات كبيرة، وأقدمت دون خوف من تقدمها في العمر على اجراء العملية الجراحية دون تخدير خوفاً من تأثير المواد المخدرة على حياتها.

وتأمل المرأة البريطانية المعمرة أن تتمكن من المشي مرة أخرى خلال فترة قصيرة، بعد خضوعها للعملية الجراحية.

وأكد الطبيب الجراح أن أديليد كانت في منتهى الشجاعة خلال العملية الجراحية، حيث يعجز الكثير من المرضى على اجراء هذا النوع من الجراحة دون تخدير وهم في حالة اليقظة.

شام تايمز

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