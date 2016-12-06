سانا : قصف مركزا للأونروا في مخيم النيرب بحلب .. ضحايا قذائف على حي الفرقان وبلدة الفوعة

أفاد مراسل سانا بأن إرهابيين يتحصنون في الأحياء الجنوبية الشرقية لمدينة حلب استهدفوا بالقذائف الصاروخية مركزا للأونروا يحتوى مواد غذائية وإغاثية في مخيم النيرب ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح وإلحاق دمار كبير في أحد المستودعات التابعة للمركز والذي يحتوي مواد غذائية وإغاثية.

واستهدفت المجموعات الإرهابية في الأول من تشرين الثاني الماضي بـ 3 قذائف فندق شهباء حلب الذي تتخذه الأمم المتحدة مقرا لعمل وإقامة موظفيها ما ألحق أضرارا مادية بالفندق.

وفي وقت لاحق أشار مراسل سانا في حلب إلى أن التنظيمات الإرهابية أطلقت بعد ظهر اليوم قذيفة صاروخية على حي الفرقان ما تسبب “بارتقاء 4 شهداء وإصابة 20 شخصا بجروح متفاوتة الخطوة وأضرار مادية وحرائق بمكان سقوط القذيفة”.

وبين المراسل أنه أثناء قيام عمال الإطفاء بأداء عملهم وإخماد الحرائق التي تسببت بها القذيفة أطلقت التنظيمات الإرهابية قذيفة ثانية على المكان نفسه ما أسفر عن “استشهاد عامل إطفاء وإصابة 4 عمال آخرين بجروح بعضهم بحالة خطيرة”.

وارتقى أمس 8 شهداء وأصيب 25 شخصا بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على منازل الأهالي في أحياء المشارقة والمريديان والزهراء بمدينة حلب.

مشفى بلدة الفوعة بريف إدلب من الخدمة جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف

أفادت مصادر أهلية من بلدة الفوعة في اتصال هاتفي مع مراسل سانا بأن إرهابيين قصفوا بعد ظهر اليوم بالقذائف الصاروخية الأحياء السكنية في البلدة ما أسفر عن “استشهاد 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أدت إلى “خروج مشفى بلدة الفوعة الوحيد من الخدمة” ما سيزيد من معاناة الأهالي المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التي تمنع وصول المواد الغذائية والطبية إلى البلدة وتستهدف المظلات الحاملة للمساعدات الإنسانية بالرشاشات.

ولفتت المصادر الأهلية إلى أن سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على بلدة كفريا أسفر عن “أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة”.

شام تايمز

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