ثورة علمية في مجال زراعة شبكية العين

تمكن العلماء في مركز الطب العلمي لدى وكالة الطب و البيولوجيا الفيدرالية من إنماء شبكية #العين من الخلايا التي أعيدت برمجتها ، وقالت صحيفة “إزفيستيا” الروسية إن العلماء ينوون إجراء أول عملية زرع لشبكية العين عام 2017، وذلك في إطار برنامج التجارب السريرية.

إن إعادة برمجة الخلايا هي ظاهرة جديدة في العلم المعاصر. ويعود هذا الاكتشاف إلى البروفسور في جامعة كيوتو اليابانية سيني يامانكي الذي اكتشف قدرة فريدة لخلايا الإنسان على إعادة برمجتها إلى حالة جنينية ، ويمكن إنماء أي نسيج من تلك الخلايا الجذعية غير التفاضلية. وعلى سبيل المثال فيمكن إنماء شبكية العين من خلايا الجلد الليفية ، وتسمح عملية زرع كهذه بشفاء المرضى المصابين بمرض AMD ( فقدان البصر لدى المسنين ).

ووفق ما اوردت وكالة نوفوستي الروسية ، قال العلماء في مختبر بيولوجيا الخلايا إن الجلد يصلح أكثر من أي عضو آخر لإجراء عملية إعادة البرمجة ، إذ أن استخدام أنسجة الجلد لا يلحق أي ضرر عمليا بالمريض ، أما الخلايا نفسها فتحتفظ بالقدرة على التكاثر.

وقال مدير مختبر التكنولوجيات البيولوجية الطبية سيرغي كيسيليوف أن الخبراء في الولايات المتحدة وأوروبا يجرون حاليا تجارب سريرية لعملية زرع شبكية العين ، وكانت تلك التجارب تجري في اليابان أيضا ، لكنها توقفت بعد أن أدخلت تعديلات في القوانين اليابانية ، أما فيما يتعلق بروسيا فإن علماءها ينتظرون سريان مفعول القانون الروسي “حول منتوجات الخلايا البيولوجية الطبية” في مطلع العام القادم.

وسيكون الأشخاص المصابون بالعمى ومرض باركنسون أوائل من ستجرى لهم عملية زرع شبكية العين.

شام تايمز

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