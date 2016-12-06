إليزابيث .. ” معجزة بشرية ” وزنها 500 غرام

في ظاهرة لا تتكرر كثيرا خالفت طفلة مولودة في مدينة مانشستر البريطانية كل التوقعات الطبية، بعدما نجحت في البقاء على قيد الحياة، وذلك رغم ولادتها في ظروف أقل ما توصف بها إنها “غير عادية” على الإطلاق.

فقد ولدت إليزابيث بشكل مبكر للغاية، بعد 23 أسبوعا من حمل والدتها بها (نحو 5 أشهر)، وكان وزنها نحو 560 غراما فقط.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الطفلة “المعجزة” ولدت في مستشفى سانت ماري في مانشستر وجرى تسليمها إلى والدتها ووزنها أقل من كيس سكر.

ووفقاً لقناة سكاي نيوز ، قضت الطفلة إليزابيث شهرين ونصف في الحاضنة، قبل أن تقرر والدتها، غيثا فيري، تخصيص أطباء من خدمة الصحة الوطنية لإنقاذ حياة طفلتها.

وقالت غيثا (30 عاما): “عندما وصلنا إلى سانت ماري، قالوا لي إنه يجب أن أتوقع حدوث أي شيء لطفلتي.. لأنها ولدت في وقت مبكر جدا.. فرص بقائها على قيد الحياة أو وفاتها 50 في المئة”.

ثم ذكرت أن الأطباء فعلوا كل ما في وسعهم لإبقاء الرضيعة على قيد الحياة، مضيفة “قلت بيني وبين نفسي إنني يجب أن أكون قوية وأن أثق في الأطباء”.

وقضت غيثا و إليزابيث 103 أيام في المستشفى قبل مغادرته في بداية أكتوبر الماضي، وقالت الوالدة “إليزابيث بخير الآن.. ما عشته علمني أن أحترم الأطباء.. إنهم يعملون بجد على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح”.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes