رونالدو يتسبب في متاعب لصديقته الجديدة

يبدو أن الأسبوع الحالي ليس الأفضل للاعب البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ليس فقط بسبب ظهوره بمستوى متواضع في كلاسيكو كامب نو ولكن بسبب الكثير من المشاكل خارج الملاعب.

وكانت تقارير صحفية قد اتهمت كريستيانو رونالدو بالتحايل الضريبي لكن وكيله أثبت براءته من خلال بيان نشر من خلاله ورقة صادرة من مصلحة الضرائب في إسبانيا تثبت ان رونالدو أوفى بجميع ألتزامات المالية.

وكان الخبر الحزين الجديد لرونالدو تعرض صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز للطرد من عملها في باسيو دي لا كاستيلانا بسبب ارتباطها باللاعب البرتغالي وهو ما تسبب في كثرة تواجد المصورين وانزعاج صاحب المحل التي تعمل به.

ووفقاً لشبكة يورو سبورت، يبدو ان رونالدو في طريقه للاعلان رسميا عن ارتباطه بالاسبانية الحسناء وذلك بعدما شوهد متنكرا في ديزني في باريس برفقة صديقته الجديدة كما تواجد جورجينا رودريغيز في ملعب برنابيو في لقاء خيخون وتواجد مع اسرة رونالدو في لشبونة على هامش لقاء ريال مدريد أمام سبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال.

من جانبه قرر كريستيانو رونالدو استغلال شهرته واتصالاته للبحث عن عمل جديد لصديقته التي أصبحت عاطلة عن العمل في الوقت الحالي حيث تشير الأنباء إلا أنها في طريقها للعمل في شركة”برادا” أحدى أبرز شركات الأزياء.

وتشير التقارير ان علاقة كريستيانو رونالدو مع صاحبة الـ21 عاما تسير على ما يرام حيث تواجدا معا في حفل المغني الشهير جاستن بيبر في مدريد.

شام تايمز

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