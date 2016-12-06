بيريز يفضح برشلونة و يكشف غضب ميسي من إنريكي

ودع رئيس ريال مدريد “فلورنتينو_بيريز” ملعب كامب نو وعلامات السرور على وجه عقب التعادل أمام #برشلونة بهدف لهدف السبت في الوقت القاتل من لقاء الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

ونجح راموس في تحويل التوتر الداخلي لدى فلورنتينو بيريز في مدرجات كامب نو إلى سعادة بينما انقلب حال الرئيس الكتالوني جوزيب ماريا بارتوميو من الفرحة إلى الحسرة والندم.

وتقول شبكة “دياريو جول” الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كشف عن العديد من الأسرار عقب كلاسيكو كامب نو أثناء عودته إلى العاصمة الإسبانية مدريد وكان أبرزها التالي:

1/ لويس إنريكي:

قال فلورنتينو بيريز أنه يعلم أن ليونيل ميسي ليس سعيدا بأسلوب لويس إنريكي التكتيكي في برشلونة وانه ينتظر اليوم الذي يغادر انريكي تدريب فريق ملعب كامب نو بسبب غياب التفاهم بين اللاعب الأرجنتيني ومدربه الحالي.

وبحسب ما اوردت شبكة يورو سبورت، أكد فلورنتينو بيريز للمقربين منه أنه يعرف جيدا ان اللاعب الأرجنتيني لا يشعر بالراحة في صفوف برشلونة بسبب لويس إنريكي وفلسفته التدريبية.

ويشعر رئيس ريال مدريد بالسعادة بسبب المشاكل الداخلية داخل البيت الكتالوني وغياب الهدوء والاستقرار داخل النادي.

2/ عقد ميسي:

لم تتوقف قنابل فلورنتينو بيريز عند هذا الحد بل أكد أنه ينتظر ان يقوم برشلونة بتمديد عقد ليونيل ميسي حيث حينها سوف يكون النادي الكتالوني مجبرًا على دفع 30 مليون يورو سنويًا للحفاظ على البرغوث الأرجنتيني مما سوف يؤدي إلى مشاكل اقتصادية لحامل لقب الليغا.

يذكر ان عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي في يونيو 2018 المقبل وان اللاعب الأرجنتيني يرغب في وضع الحبر على الورق والتوقيع على عقد جديد مع ناديه في أسرع وقت ممكن بينما أندية الدوري الإنكليزي تنتظر فشل مفاوضات برشلونة مع ليونيل ميسي على أحر من الجمر.

3/ ميزان القوة:

يعتقد فلورنتينو بيريز ان ميزان السلطة في الكرة الإسبانية في طريقه للتغير عقب سنوات من الزعامة الكتالونية تحت قيادة ليونيل ميسي حيث ينتظر ان تكون السنوات المقبلة أعوام لإطاحة بالمنافس برشلونة في الصراع على لقب الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني في الوقت الحالي بفارق 6 نقاط عن برشلونة الوصيف وحامل اللقب.

شام تايمز

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