ألمانيا : دعوى قضائية ضد لاجئ سوري قاصر بتهمة التخطيط لاعتداء .. ألمانيا : نائب ميركل يحذر من التأليب ضد اللاجئين الأفغان و السوريين بعد الجريمة المروعة بفرايبورغ

رفعت النيابة العامة بمدينة كولونيا الألمانية (غرب) دعوى قضائية بحق فتى سوري في الـ16 من العمر، موقوف لدى السلطات الأمنية منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق ما جاءت به تقارير إعلامية متطابقة.

ومحمد م. متهم من قبل الأجهزة القضائية بـ”التحضير لاعتداء بالغ العنف ضد الدولة”. ويعتقد المحققون أن طالب اللجوء السوري كان يعتزم صنع قنبلة وتفجيرها في ألمانيا، حسبما أفاد تقرير لصحيفة “كولنر شتات أنتسايغر”.

وتمّ إلقاء القبض على محمد م. في العشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في منطقة بورتس بضاحية كولونيا. وتقول شرطة كولونيا أن دراسة لبيانات مخزنة في جهازه أكدت “صلته بأحد الأشخاص بالخارج على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية”، كما أن المتهم “أوضح بشكل لا يترك أي مجال للشك في رسائل بعثها لأشخاص عبر هاتفه المحمول عزمه على تنفيذ اعتداء”.

وتؤكد شرطة كولونيا أنها عثرت على وصفة لصناعة التجهيزات الأولية لصناعة قنبلة ضمن رسائل الشات بجهازه. وأوردت صحيفة “كولنر شتات أنتسايغر” استنادا على مصادر أمنية بأن الشاب السوري بعث برسائل عبر برنامج واتس آب وتليغرام يسأل فيها متعاطفين مع تنظيم “داعش” عن طرق صناعة متفجرات، أعقبها رد جاء فيه أن “عليه التخلص من بقايا الأغراض في مجمع النفايات”.

غير أن محمد م. يقول بأن هذه الرسائل كانت بدواعي المزاح، فيما يشدد محاميه ميشائيل مراد سيرتزوز على أن الأدلة الموجهة ضد موكله “غير كافية” و”لا وجود لدليل واحد يؤكد بشكل قطعي خطط” موكله في تنفيذ اعتداء.

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في كالسروه قد أوضحت عقب إلقاء القبض على المتهم أنها لن تتولى التحقيقات في القضية، نظرا “لعدم وجود قرائن كافية تجعل القضية ضمن اختصاصاتها”.

ألمانيا : نائب ميركل يحذر من التأليب ضد اللاجئين الأفغان و السوريين بعد الجريمة المروعة في فرايبورغ

قال نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل الذي يشغل أيضا منصبي وزير الاقتصاد الاتحادي وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، في تصريحات خاصة لصحيفة “بيلد” الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين إن “جرائم القتل البشعة كانت موجودة دائما قبل أن يصل أول لاجئ من أفغانستان أو سوريا إلينا”.

وتابع: “لن نسمح بأن يكون هناك فتنة بعد مثل هذه الجرائم بغض النظر عن هوية مرتكبها”.

ومن جانبها، قالت يوليا كلوكنر نائبة رئيس حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي للصحيفة ذاتها “يتم ارتكاب مثل هذه الفظائع للآسف من مواطنين محليين ومن مهاجرين، إن ذلك لا يمثل ظاهرة جديدة للأسف”.

وحذر شتيفان ماير خبير الشؤون الداخلية بالحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وهو شقيق حزب ميركل في الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه، من وضع جميع المهاجرين واللاجئين تحت طائلة الاشتباه.

يذكر أنه تم اغتصاب الطالبة الشابة في منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وتم العثور على جثتها في نهر “درايزام” وهي غارقة. وكانت الطالبة في طريقها إلى حفلة تابعة للجامعة على متن دراجتها عندما تم الاعتداء عليها. أما المشتبه فيه فقد وصل إلى ألمانيا في عام 2015 وعاش بعد ذلك كلاجئ غير مصحوب بعائلة.

من جهة أخرى انتقد رالف شتيغنر نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي تصريحات سابقة لرئيس نقابة الشرطة راينر فيندت والتي ربط فيها بين الجريمة وموجة اللاجئين التي تدفقت على ألمانيا. وقال شتيغنر إن تلك التصريحات لا تتوافق ومقومات دولة القانون.

وقال ممثلو الادعاء السبت، إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل واغتصاب طالبة تبلغ من العمر 19 عاما في مدينة فرايبورغ الألمانية في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرجل تم رصده على تسجيلات كاميرات المراقبة قبل الوقت المقدر لوقوع جريمة القتل، وكانت له تصفيفة مميزة جدا ولون شعر مميز كذلك، يتوافق مع الشعر الذي عثر عليه في مسرح الجريمة.

(AFP-DPA-DW)

شام تايمز

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