يارا تطلق اغنية “لي حبيبي” على يوتيوب

اطلقت المطربة اللبنانية يارا أغنية “لى حبيبى”، باللهجة الخليجية، على قناتها الرسمية عبر موقع “يوتيوب”.

ونشرت الفنانة يارا عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) رابط الاغنية وعلقت عليها” اطلق سراح اغنية لي حبيبي على يوتيوب”.

وكتب كلمات أغنية يارا الجديدة الجود، وقام بتلحينها أسامة العطار.

وكانت المطربة يارا طرحت مؤخرا ألبومها الخليجي الثاني “مو محتاجكم”، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، اذ ضم الألبوم 10 أغاني، هي”مو محتاجكم”، و”خلوني معه”، و”جت سليمة”، و”صبرت”، و”هلا هلا”، و”أنا أنا”، و”كنت أحبك”، و”شمسيت”، و”أشوفك حلم”، و”روح وارحل عني”، كما شاركت الفنان فايز السعيد بـ”دويتو” أغنية “قولي حبيبي”.

شام تايمز

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