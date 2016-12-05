دراسة: 99% من شواحن “آبل” غير الأصلية قد تسبب موت مستخدميها

كشفت دراسة، عن ان 99% من شواحن أجهزة “آبل” غير الأصلية، “خطرة” على حياة المستخدمين وسلامة أجهزتهم، كونها تحقق أدنى شروط اختبار السلامة.

ووفقاً لـ tradingstandards، فإن معهد معايير التجارة في بريطانيا وهو الهيئة المسؤولة عن حماية المستهلكين، أجرى دراسة واختبارات مكثفة على 400 شاحن لأجهزة “آبل” تم شراؤها عبر الإنترنت، وتبين أن 99% منها لم تتمكن من الوفاء بالحد الأدنى والأساسي من اختبار السلامة.

وتتمثل المخاطر الناجمة عن استخدام هذه الشواحن، بعدم وجود عازل كافي للحماية من صدمة كهربائية قد تسبب موت المستخدم أو خلل في الجسم، واحتمال إشتعال النار في الجهاز.

وبدورها، تعمل “أمازون” على تشكيل فرق عمل متخصصة لمنع عرض المنتجات المزيفة على متجرها، حيث تتضمن الخطة اعتماد علامة تسجيل تضمن أن كل المنتجات التي تعرض للبيع هي مصنعة من شركاتها الأصلية

شام تايمز

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