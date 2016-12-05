تركيا تعلن عودة 250 لاجئاَ سورياَ اضافياَ الى المناطق المحررة بريف حلب

اعلنت تركيا, يوم الأثنين, عن عودة 250 لاجئا سوريا اضافيا الى المناطق التي حررتها المعارضة السورية, المدعومة من تركيا, بريف حلب الشمالي, في إطار عملية “درع الفرات”, مايرفع عدد العائدين إلى أكثر من 16 ألفاً.

ونقلت وكالة انباء (الاناضول) عن مصادر في ولاية غازي عنتاب, لم تسمها, قولها, ان ” 250 لاجئا سوريا عادوا اليوم من تركيا إلى مدينة جرابلس بريف حلب”.

وأشارت إلى أن “أفراد المجموعة المذكورة وصلت إلى معبر قارقميش الحدودي بين البلدين حاملين أمتعتهم وحقائبهم, حيث سمحت سلطات المعبر لهم بالعودة إلى جرابلس بعد اتمام الاجراءات الأمنية والقانونية المتبعة”.

وأضافت أن “عناصر “الجيش الحر” استقبلوا السوريين العائدين على الجانب الآخر من المعبر، وشحنوا حقائب وأمتعة العائدين إلى سيارتهم، ثم نقلوهم إلى منازلهم”.

ولفتت الى أن “عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى جرابلس منذ تحريرها، تخطى الـ 16 ألف شخص”.

وبدأت القوات التركية في 24 آب الماضي عملية عسكرية على الحدود مع سوريا تحت اسم “درع الفرات” بهدف طرد مسلحي “داعش” من المناطق الحدودية مع سوريا وفرضت حصارا من جهة الغرب على مدينة الباب بريف حلب الخاصعة تحت سيطرة التنظيم.

وتعارض الحكومة السورية التدخل التركي في سوريا وتعتبره “عدوانا “, في حين اعلنت تركيا مرارا, على لسان عدد من مسؤوليها, ان العملية في شمال سوريا مستمرة حتى طرد “داعش”، وازالة كل الأخطار التي تهدد أمن تركيا من على الحدود المشتركة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes