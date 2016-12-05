مصرع جندي لبناني وإصابة آخر اثر هجوم مسلح على حاجز عسكري بطرابلس

لقي جندي لبناني مصرعه، وأصيب آخر جراء هجوم مسلح على حاجز عسكري قرب مدينة طرابلس في محافظة الشمال.

وقال الجيش اللبناني في بيان، أن الهجوم وقع الليلة الماضي في منطقة بقاعصفرين في قضاء الضنية.

وتابع البيان ان مسلحين أطلقوا النار باتجاه حاجز تابع للجيش، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، توفي أحدهما لاحقا متأثرا بجروح.

وأكد الجيش أن وحداته المنتشرة في المنطقة تقوم بعمليات تفتيش ودهم بحثا عن مطلقي النار لتوقيفهم.

وكان جندياً لبنانيا قتل في 2 كانون الأول الجاري، إثر تعرضه لإطلاق نار عند حاجز في مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويشهد لبنان بشكل متكرر اشتباكات ومعارك وكمائن لدوريات ومواقع للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية مع سوريا.

ويعد لبنان الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة السورية من بين الدول المجاورة كافة، حيث شهد مناوشات واشتباكات حدودية وعمليات خطف، وتدفّق لاجئين إليه بأعداد كبيرة.

شام تايمز

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