كيري : بهذه الطريقة تنتهي الحرب في سوريا : بشار الأسد جزء من العملية الانتقالية في سوريا .. و الشعب السوري يقرر مستقبل بلاده عبر الانتخابات

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ان الحرب في سوريا لن تكون لها نهاية مالم تندمج المعارضة في مؤسسات الدولة، مؤكداً عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن كيري قوله في كلمة ألقاها خلال منتدى نظمه “مركز سابان” لدراسة الشرق الأوسط في واشنطن الاحد، “لا حل عسكريا للقضية السورية، ولن تنتهي الحرب حتى في حال لم تعد حلب هدفا عسكريا استراتيجيا متنازعا عليه بين أطراف الأزمة”.

وتشهد مدينة حلب هجوماً عنيفاً من قبل النظامي، حيث تمكن إثره من السيطرة على أكثر من 50% من مساحة الأجزاء الشرقية من المدينة والتي كانت بيد المعارضة، وسط نزوح الآلاف الفارين من القصف.

وشدد كيري على أنه “يجب فهم أن هذه الحرب لن تكون لها نهاية من دون وجود إدراك سياسي لسبل دمج المعارضة لاحقا في الأجهزة الحكومية في سوريا”.

وأعرب كيري عن استعداد بلاده “لخوض المفاوضات حول العملية السياسية لانتقال السلطة، و(الرئيس السوري بشار) الأسد جزء من هذه العملية”.

وشار كيري إلى أن الشعب السوري سيتمكن، حال تنفيذ هذه العملية، من “اتخاذ القرار بشأن اختيار قيادته في الانتخابات”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن التسوية السياسية للأزمة السورية لا تزال أمرا ممكنا، مشيرا إلى استمرار المباحثات والمشاورات في جنيف حول الشأن.

يشار الى ان اخر جولة من المفاوضات السورية السورية غير المباشرة في جنيف انتهت نيسان الماضي، دوقن أن يتم حتى اليوم تحديد موعد استئنافها، بعد أن كانت التوقعات تشير الى اب الماضي كفرصة لإحيائها.

شام تايمز

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