مصرع 3 أطفال بحريق التهم منزلاً بدف الشوك جنوب دمشق

لقي ثلاثة أطفال، مساء الأحد، مصرعهم إثر حريق نشب في منزل بحي دف الشوك جنوب العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة الشرطة لم تسمه، قوله ان ” ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، لقوا حتفهم نتيجة حرق اندلع في منزل بحي دف الشوك”.

وتابع المصدر ان خبراء الحرائق لم يتمكنوا بعد من تحديد سبب اندلاع النار في المنزل”.

ولفت المصدر الى أن الحريق الذي أخمده فوج إطفاء دمشق خلف أضرارا مادية كبيرة في المنزل.

وشهدت العاصمة قبل يومين، اندلاع حرائق في عدة مناطق، أضخمها التهم محال تجارية في سوق الحميدية، فيما أصيب 3 أشخاص بحريق نشب في منزل بمنطقة المزة 86 مدرسة.

شام تايمز

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