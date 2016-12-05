رئيس الزمالك يعلن انسحاب فريقه من مسابقة الدوري

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عدم استكمال الفريق الأول لكرة القدم مسابقة الدوري في ظل استمرار الأداء “التحكيمي الفاجر والفاسد”.

وأشار إلى أنه لن يستمر بسبب المجاملات الفجة في بعض مباريات الدوري وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي على موقعه الرسمي على الانترنت.

يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة حصدها من الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

د ب أ

شام تايمز

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