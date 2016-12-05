التراجع عن قرار السماح باستيراد أغذية الكلاب والقطط

علم أن الحكومة تراجعت عن قرارها السماح باستيراد أغذية الحيوانات (كلاب وقطط) وفق طلب الجهات المهتمة بتربية كلاب الحراسة والتفتيش (البوليسية) والتي تحتاج إلى نوع محدد من الطعام لتدريبها.

وكانت الحكومة قد سمحت باستيراد أغذية الحيوانات (كلاب وقطط) خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية مساء الأحد الماضي، بحجة أنها مستخدمة في الحراسة.

وللوقوف عند الموضوع، اتصلت بأحد المديرين في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ولدى سؤاله عن التراجع عن القرار، ذكر أن المادة (أغذية القطط والكلاب) نزلت في القائمة –أي المواد المسموح استيرادها- ثم شطبت.

الوطن

شام تايمز

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