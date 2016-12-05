دمشق تستقبل انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدمشق يوم الجمعة القادمة .. نقيب المحامين السوريين : سنناقش الأمور النقابية والسياسية

أعلن نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف عن انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدمشق يوم الجمعة القادمة على أن يستمر لمدة ثلاثة أيام مبيناً أن المكتب سيجتمع برعاية الأمين القطري المساعد لحزب البعث هلال هلال وتحت شعار «حقوق الدول في مواجهة الإرهاب».

و بيّن السكيف أن رئيس الاتحاد ونقيب محامي مصر سامح عاشور والأمين العام للاتحاد عبد اللطيف عاشور سيكونان على رأس الحضور إضافة إلى مشاركة وفود من نقابات مصر والعراق والأردن وفلسطين والمغرب وعمان.

وأوضح السكيف أنه سيبحث في هذا الاجتماع مجمل الأمور النقابية والسياسية التي تعاني منها هذه الأمة وفي مقدمتها الإرهاب وقواه الداعمة الذي استباح هذا الشرق العربي في سورية والعراق ومصر بأبشع صوره.

من جهته أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن انعقاد اجتماع المكتب الدائم في دمشق يشكل مدلولاً كبيراً من ناحية وعي العديد من الدول العربية عبر بعض منظماتها وعلى رأسها نقابات المحامين بما يجري في سورية من إرهاب مدعوم من الخارج وليس تلك المسميات التي أطلقتها بعض الدول العربية وحاولت عبرها عزل سورية.

و رأى العكام أنه بالإمكان الاستفادة من الاجتماع عبر إطلاع الوفود العربية على الواقع السوري ونقله إلى حكوماتهم وخاصة ما يتعلق بتلاحم الدولة مع الشعب ولاسيما بعد نجاح المصالحات التي تسعى الدولة لتحقيقها،

مشدداً على ضرورة أن يتم الاتفاق مع اتحاد المحامين العرب على ضرورة رفع الدعوى بحق من ارتكب الجرائم في سورية وساهم في ارتكابها,

وبيّن العكام أن اتحاد المحامين العرب هو منظمة قوية ولها وزنها على الساحة العربية ومن الممكن أن تشكل النقابات المنطوية تحته ضغطاً على حكوماتها اتجاه ما يجري في سورية ولا سيما أن هناك بعض الأصوات العربية تطالب بعودة سورية إلى الجامعة العربية.

وأبدى العديد من المحامين تفاؤلاً واضحاً في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بدمشق، معتبرين أن انعقاد هذا الاجتماع في ظل الظروف الراهنة يدل على أن اتحاد المحامين العرب منظمة تحقق ميزان العدالة.

وأكد محامون آخرون أن الاتحاد مشهود له بالمواقف العربية الرافضة لأي تدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، مشيرين إلى أنه يمارس دوره الحقيقي في القضايا العربية وأن انعقاده في سورية يدل على أنه منظمة مستقلة تمارس دورها بأنها هي ممثلة لكل الدول العربية,

وشاركت نقابة المحامين السوريين بداية العام الماضي في مؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة فمارس المحامون السوريون دورهم الوطني في المؤتمر رغم محاولة البعض التشويش عليهم إلا أنهم نجحوا في إيصال الصوت السوري.

وتعد مشاركة السوري في المؤتمر خطوة قوية ولا سيما أن المؤتمر عقد بوجود بعض الدول الخليجية ودول أخرى وقفت موقفاً سلبياً اتجاه الأزمة التي تشهدها البلاد.

الوطن

شام تايمز

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