كلوب: بورنموث يستحق الفوز المثير على ليفربول

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بلاعبي خصمه بورنموث، بعد فوز مثير للأخير، على حساب الريدز بنتيجة (4-3)، بعدما كان الريدز متقدمًا في النتيجة (3-1).

وقال كلوب في تصريحات بعد المباراة نقلتها صحيفة “ديلي ستار”: “أولا أود القول بأن بورنموث استحق الفوز في المباراة بعد معركة كبيرة اليوم”.

وأضاف: “لقد لعبنا خارج ملعبنا، لكننا فتحنا لهم الملعب، وسجلوا أربعة أهداف، لذلك هم يستحقون هذه النتيجة”.

وتابع: “عندما كنا متقدمين بهدفين نظيفين، حاولنا أن نقوم بتثبيت لعبنا، بعد أن وصلت النتيجة إلى 3-1 تخلينا عن المباراة”.

وأكمل: “علينا أن نتعلم من هذه المباراة وما حدث فيها، لا أشعر أنني بحالة جيدة في الوقت الراهن، لكن في بعض الأحيان نحن نحتاج مثل هذا التعثر للوقوف على الأخطاء التي ارتكبناها”.

واختتم: “إنها ثلاث نقاط لا أكثر، لا يمكنك أن تكون البطل في هذا الشهر، نحن بحاجة لاستخدام النوعية التي نملكها في المباريات المقبلة”.

مدرب بورنموث يكشف سر الفوز التاريخي على ليفربول

كشف إيدي هويي، المدير الفني لبورنموث، السر وراء الفوز التاريخي الذي حققه الفريق على ليفربول، اليوم، الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي.

وأحبط بورنموث مخطط ليفربول في اللحاق بالمتصدر تشيلسي، بعدما تغلب عليه في مباراة تاريخية حملت الفوز الأول في تاريخه على الريدز.

وقال هويي، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، عقب اللقاء، “نأمل أن نقدم كل مبارياتنا بشكل ممتاز مثل اليوم، كما نأمل أن نحافظ على نظافة شباكنا”.

وأضاف “لعبنا بشكل جيد للغاية، ونأمل أن تكون مباراة اليوم مؤشرا جيد لنا”.

وتابع المدير الفني “عندما تلعب أمام الفرق الكبيرة، لو كان هناك أي جزء من المباراة غير فاعل فإنك لن تستطيع التغلب عليهم”.

واختتم تصريحاته قائلا “استحوذنا على الكرة، وأعتقد أن هذه السيطرة هي ما حصدت لنا الفوز اليوم، امتلاكنا للكرة اليوم جيدا”.

كووورة

شام تايمز

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