روما يضرب لاتسيو بثنائية في ديربي العاصمة

نجح روما في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي لاتسيو في ديربي العاصمة الإيطالية بهدفين دون رد على ملعب الأولمبيكو ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للكالتشيو.

سجل هدفي اللقاء كل من كيفين ستروتمان ورادجا نايجولان في الدقيقتين 64 و77 على التوالي ليرتفع رصيد روما إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثالث فيما توقف رصيد لاتسيو عند 28 نقطة في المركز الخامس.

المباراة بدأت بقوة من قبل لاتسيو خاصة في ظل التشجيع الكبير لجماهيره بعد عودة روابط الألتراس الخاصة به للمدرجات على عكس ألتراس روما الذي ظل على موقفه بمقاطعة المباريات.

ومع وصول الشوط لمنتصفه تقريباً دخل روما أجواء اللقاء وتحسن الأداء الهجومي للاعبيه ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى لاتسيو.

كانت السمة المميزة للقاء من قبل كلا الفريقين هي الصراع البدني الكبير في الالتحامات وتضييق المساحات قدر الإمكان من قبل الفريقين أمام الآخر.

مرت الدقائق المتبقية على نفس الوتيرة ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي لعباً ونتيجة.

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي خاض بها الفريقان الشوط الأول في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر.

استمر التركيز على الالتحامات والاندفاع البدني من قبل الفريقين مع بداية الشوط الثاني على حساب اللمحات الفنية فظلت الخطورة غائبة على كلا المرميين.

بدأت ملامح الخطورة تظهر بعد مرور ربع ساعة تقريباً من بداية الشوط بعد سيطرة روما بشكل كبير على مجريات اللعب ليهدر البوسني إيدين دجيكو كرتين خطيرتين ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 64 ومن خطأ فادح للمدافع والاس في إخراج الكرة بفلسفة غير مبررة يقطع الهولندي ستروتمان الكرة ويمنح فريقه التقدم وسط احتفالات جنونية من لاعبي روما.

بعدها بدقيقتين تعرض كاتالدي لاعب لاتسيو الاحتياطي للطرد بعد الاعتداء بدون كرة على ستروتمان.

سيطر روما تماماً على مجريات اللعب بعد الهدف واختفى بشكل كبير لاعبو لاتسيو واكتفوا بالدفاع لإيقاف سيطرة روما.

وأنهى البلجيكي ناينجولان اللقاء عملياً بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 من تسديدة ليعود روما رسمياً إلى المركز الثاني.

كووورة

شام تايمز

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