اغتيال رئيسة بلدية في فنلندا وصحفيتين اثنتين بالرصاص

لقيت رئيسة بلدية إيمترا، جنوب فنلندا ، مصرعها رميا بالرصاص مع صحفيتين اثنين، اثناء خروجهم من أحد المطاعم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن السلطات الفنلندية قولها، إن الأشخاص الثلاثة قتلوا ليلة السبت، أثناء خروجهم من مطعم بمدينة إيمترا.

وصرح المحققون، أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو رجل في الـ23 من عمره، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفنلندية الرسمية، في حين لم تكشف الشرطة الفنلندية السبب الرئيسي لعملية إطلاق النار كما أنها لم تكشف عن هوية المنفذ.

ومن جهته، قال مفتش الشرطة ساكو تيلينين -في مؤتمر صحفي- إن البندقية التي استخدمت في إطلاق النار هي بندقية صيد مرخصة، لكنها لم تكن ملكا لمطلق النار المشتبه به.

وأضاف أنه تم إطلاق ما بين أربع وخمس طلقات، وتابع قائلا “في الوقت الحالي يبدو أنه تم اختيار الضحايا عشوائيا”.

كما قالت المتحدثة باسم الشرطة هيلي جامسين توركي إن الضحايا الثلاث من السكان المحليين، كما أوضحت أن اثنتين منهن في أوائل الخمسينيات من العمر، أما الثالثة ففي الثلاثينيات.

وتعرضت عدة دول أوروبية مؤخرا لاسيما في تركيا وبلجيكا وفرنسا لعدة هجمات وتفجيرات, أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.

وتعيش اوروبا مخاوف احتمال وقوع “هجمات ارهابية”, وذلك على خلفية التفجيرات التي تبناها تنظيم “داعش” في العاصمة البلجيكية بروكسل, والهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، وأدت لمقتل 132 شخص وإصابة نحو 300 آخرين.

شام تايمز

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