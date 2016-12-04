إغلاق سفارة أمريكية مزيفة في غانا بعد عقد من إصدارها تأشيرات!

بعد عقد من إصدارها تأشيرات أصلية حصلت عليها بطريقة غير قانونية أغلقت السلطات في غانا سفارة مزيفة للولايات المتحدة تديرها شبكة إجرامية في العاصمة أكرا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه قبل إغلاقها في صيف العام الجاري كانت السفارة الصورية تستخدم مقرا باليا وردي اللون مؤلف من طابقين بسقف حديدي مموج ترفع فوقه علم الولايات المتحدة وتعلق داخله صورة للرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وأشارت في بيان أصدرته “لا تدير حكومة الولايات المتحدة تلك السفارة لكن شخصيات من عصابات إجرامية من غانا وتركيا ومحاميا من غانا يمارس عمله في مجال قوانين الهجرة والقانون الجنائي هم من أداروها.”

وأضافت الخارجية أن مواطنين أتراكا يتحدثون الإنجليزية والهولندية أدوا مهام المسؤولين القنصليين وأداروا العملية. كما كشفت التحقيقات عن وجود سفارة هولندية مزيفة أيضا.

وقال بيان الخارجية إن الشبكة الإجرامية أصدت تأشيرات دخول مشروعة للولايات المتحدة لكن تم الحصول عليها من خلال الاحتيال إضافة إلى إصدار وثائق هوية مزورة بينها شهادات ميلاد بتكلفة ستة آلاف دولار للشهادة.

وخلال مداهمات أدت لعدد من الاعتقالات ضبطت السلطات تأشيرات دخول أصلية ومزورة للهند وجنوب أفريقيا ومنطقة شينجن الأوروبية و150 جواز سفر من عشر دول مختلفة مع جهاز كمبيوتر محمول وهواتف ذكية.

ولم يفصح البيان عن كيفية حصول العصابة على تأشيرات أصلية ولا عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم تمكنوا من دخول الولايات المتحدة ودول أخرى بطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات أصدرتها تلك الشبكة الإجرامية التي استخدمت الرشوة للعمل دون عائق.

شام تايمز

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