سانا : ضحايا بقذائف صاروخية وهاون على بريف حلب و دير الزور

ذكر مراسل سانا أن “التنظيمات الارهابية استهدفت بلدتي نبل والزهراء بـ 21 قذيفة صاروخية أدت إلى إصابة 10 أشخاص بجروح بينهم 3أطفال ووقوع دمار كبير في منازل المواطنين”.

وارتقى 5 شهداء وأصيب عشرات الاشخاص بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية وهاون على أحياء حلب الجديدة والحمدانية والاذاعة وشارع النيل والحرم الجامعي والاشرفية وسيف الدولة في مدينة حلب.

وتتعرض بلدتا نبل والزهراء لاعتداءات إرهابية متكررة من قبل التنظيمات التكفيرية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” في محاولة منها النيل من مواقف أهالي البلدتين الداعمة للجيش والقوات المسلحة في حربهم على الإرهاب التكفيري.

شام تايمز

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