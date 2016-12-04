صحيفة كتالونية: ميسي ورونالدو قدما درسا في الروح الرياضية

أشادت صحيفة “سبورت” الكتالونية، المقربة من برشلونة، بالروح الرياضية التي أظهرها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نجمي ريال مدريد والبارسا على الترتيب، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين، أمس السبت، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وذكرت الصحيفة أنه رغم حساسية المباراة، التي حضرها أكثر من 98 ألف مشجع، إلا أن ميسي وكريستيانو رونالدو قدما درسًا في الروح الرياضية.

وأضافت الصحيفة “أظهرت عدسات الكاميرات لحظات رائعة بين النجمين، حيث احتضنا بعضهما البعض وتجاذبا أطراف الحديث لمدة قصيرة وبشكل جيد خلال سير المباراة”.

وأردفت “رغم المنافسة الشرسة بين الثنائي خلال السنوات العشر الماضية، حتى عندما كان رونالدو لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، على الجوائز الفردية والجماعية، لكنهما أظهرا روحًا عظيمة أمس”.

واختير رونالدو وميسي، إلى جانب أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد في القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

كووورة

شام تايمز

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